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धनतेरस:30 करोड़ का बाजार, बर्तन ज्यादा बिके

मोतिहारी4 घंटे पहले
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  • सर्राफा बाजार, स्टील, बर्तन की दुकानों पर खरीदारों की रही भीड़

जिले में धनतेरस की धूम रही। लॉकडाउन व विस चुनाव से छाई खामोशी पर गुरुवार को धनतेरस ने बाजार की रौनकता लौटा दी। शहर से लेकर गांव तक के बाजार पर्व की रौनकता से गुलजार रहे। लोगों ने अपने हैसियत के हिसाब से नए सामग्रियों की खरीदारी की। सर्राफा, स्टील, बर्तन आदि प्रतिष्ठानों पर खरीदारों का तांता लगा रहा। वहीं दो व चार चक्का वाहनों की भी जमकर बिक्री हुई। शहर में सुबह व दोपहर की अपेक्षा शाम में खरीदारी को लोग बाजार पहुंचे थे। इससे जगह-जगह जाम की समस्या से भी लोगों को दो-चार होना पड़ा। शहर के बलुआ, हिंदी बाजार, मीना बाजार, जानपुल आदि कई जगहों पर उत्पन्न जाम की समस्या से पार पाने को लेकर राहगीर वैकल्पिक रास्ता खाेजते नजर आएं। जाम को नियंत्रित करने में चौक-चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए।

इस बार सर्राफा बाजार में कोरोना के कारण बिक्री हुई कम

1500 रुपए में मिला 20 ग्राम चांदी का सिक्का

अधिक लक्ष्मी-गणेश का चांदी का सिक्का 600 रुपए में तो 20 ग्राम चांदी का सिक्का 1500 रुपए की दर से बिका। वहीं बाजार में पुराने सिक्के की कीमत 1050 रुपए थी। जिला स्वर्णकार संघ के संगठन मंत्री सह चैंबर महासचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस बार सर्राफा बाजार में कोरोना के कारण बिक्री की कम हुई है। सर्राफा बाजार में करीब 9 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। बर्तन की भी एक करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई।

झाड़ू व गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति की भी हुई खरीदारी
बाजारों में झाड़ू व गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति की भी जमकर खरीदारी हुई। बलुआ बाजार, जानपुल आदि जगहों पर मिट्‌टी के गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति का बाजार सजा था। वृष लग्न में 5:23 बजे से 7:20 बजे तक व सिंह लग्न में रात्रि 11:52 बजे से 02:05 के बीच उत्तम मुहूर्त पर लोगों ने पूजा की। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी खूब गुलजार रहा। इस अवसर पर 20 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई। सिर्फ बाइक व स्कूटी सेगमेंट में करीब 2000 गाड़ियां की बिक्री हुई। फोर व्हीलर भी तकरीबन 2500 वाहन बिके।

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