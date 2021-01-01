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गिरफ्तारी:दहेज में कार नहीं देने पर विवाहिता की हत्या की, 2017 में हुई थी शादी

मोतिहारी4 घंटे पहले
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  • पति समेत छह लोगों पर प्राथमिकी, भैंसूर व ससूर गिरफ्तार, चार फरार

मेहसी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड संख्या 5 मंझन छपरा गांव में शनिवार की रात्रि दहेज के लिए 25 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका मंझन गांव निवासी रविंद्र राय की पत्नी 25 वर्षीय खुशबू कुमारी है। मामले में मृतका खुशबू के भाई मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना रोड सिंगैला निवासी जितेंद्र कुमार ने मेहसी थाना में ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले में उसने छह लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जबकि अन्य आरोपी फरार बताए जाते हैं। सिंगैला निवासी जितेंद्र कुमार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में मृतका के ससुर रुपलाल राय, भैसुर रामायण राय, गोतनी सिंधु देवी, ननद गायत्री देवी, नंदोसी शिवकुमार प्रसाद यादव व पति रविंद्र राय को आरोपित किया है। मेहसी थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतका के भाई जितेंद्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले में खुशबू के भैंसुर रामायण राय व ससुर रूपलाल राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका खुशबू कुमारी की शादी वर्ष 2017 में हिंदू रीति रिवाज से 1 मार्च को शादी हुई थी। शादी में यथा संभव दान-दहेज भी दिया गया था। शादी के बाद से ही भैंसुर रामायण राय व गोतनी सिंधु देवी अक्सर दहेज में फोर व्हीलर की मांग करते थे व अक्सर उसकी बहन खुशबू को प्रताड़ित करते थे। एक सप्ताह पूर्व भैंसुर रामायण राय व उनकी पत्नी सिंधु देवी खुशबू कुमारी को लेकर उसके मायके सिंगैला गए थे।

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