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एनडीए जीता:12 में 9 पर एनडीए जीता

मोतिहारी2 दिन पहले
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  • ढाका में फैसल रहमान को पवन जायसवाल ने 10396 मतों से हराया

भाजपा के मोतिहारी विधानसभा के प्रत्याशी सह सूबे के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने लगातार पांचवीं बार बड़े अंतर से चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने 92348 मत हासिल कर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ओमप्रकाश चौधरी को हराया है। ओमप्रकाश चौधरी को इस चुनाव में 77361 मत प्राप्त हुए हैं। इस बार 14987 मतों के अंतर से उन्होंने विजय हासिल की है। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा ने पहली बार चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के रामबाबू प्रसाद यादव को 37054 मतों के अंतर से हरा कर जिले में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। प्रमोद कुमार सिन्हा को 80774 व रामबाबू प्रसाद यादव को 43720 मत मिले हैं। प्रमोद पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि इस बार बड़े अंतर से उनके सिर जीत का सेहरा बंधा है। बता दें कि भाजपा के 2000 से लगातार सिटिंग विधायक रहे डॉ अजय सिंह ने टिकट कटने से नाराज होकर बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अजय सिंह को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा है। ढाका विधानसभा क्षेत्र से राजद के सिटिंग विधायक फैसल रहमान को भाजपा के पूर्व विधायक पवन कुमार जायसवाल ने 10396 मतों के अंतर हराया है। इस सीट से पिछले तीन चुनावों में दो बार पवन कुमार जायसवाल, जबकि एक बार राजद से फैसल रहमान चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इस बार पवन जायसवाल को 99533 मत मिले हैं, जबकि फैसल रहमान को 89137 मतों से ही संतोष करना पड़ा है। बता दें कि लोजपा के सिटिंग विधायक राजू तिवारी को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा है।

हरसिद्धि में राजद को प्रत्याशी बदलना भी नहीं आया काम
हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कृष्णनंदन पासवान ने 16071 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने राजद के प्रत्याशी कुमार नागेंद्र बिहारी को हराया है। कुमार नागेंद्र बिहारी को राजद ने अंतिम समय में प्रत्याशी बनाया था। यहां से राजद के सिटिंग विधायक राजेंद्र कुमार के खिलाफ मिल रही शिकायतों के पश्चात पार्टी ने अंत समय में उनकी जगह नए प्रत्याशी पर भरोसा जताया था। इस चुनाव में भाजपा के कृष्णनंदन पासवान को 84431 व राजद के कुमार नागेंद्र बिहारी को 68360 मत मिले हैं। बता दें कि कृष्णनंदन पासवान यहां से पहले भी 2010 में विधायक रह चुके हैं।
नरकटिया में राजद का कब्जा बरकरार
राजद के सिटिंग विधायक शमीम अहमद पर लोगों ने एक बार फिर भरोसा जताया है। इस चुनाव में उन्होंने 27377 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने 84970 मत हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जदयू के पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद को हराया है। श्याम बिहारी प्रसाद को 57593 मत मिले हैं। विस चुनाव में भाजपा ने गोविंदगंज विधानसभा सीट पर कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की है। इसका श्रेय जाता है पहली बार चुनाव लड़े प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी को। भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे सुनील मणि तिवारी ने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेश पांडेय को 27924 मतों के अंतर से हराया है। सुनील मणि तिवारी 65544 व ब्रजेश पांडेय को 37620 मत मिले हैं।

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