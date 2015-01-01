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गिरफ्तारी:गोविंदगंज में देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार

मोतिहारी2 दिन पहले
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पुलिस ने भेलानारी पुल समीप एक लाइन होटल से गुप्त सूचना के आधार पर शराब के साथ एक व्यक्ति को मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त लाइन होटल पर चोरी छुपे शराब की बिक्री होती हैं। जिसके बाद छापेमारी कर पुलिस ने देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि देसी शराब के साथ होटल मालिक गुड्डू सिंह को गिरफ्तार किया है।

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