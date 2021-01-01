पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:छापेमारी में चोरी की बाइक सहित एक धराया

मोतिहारी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने शनिवार की शाम दो अलग अलग जगहों से छापेमारी कर तस्करी का नेपाली शराब व चोरी की बाइक सहित एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया झिटकहिया व बखरी गांव के बीच जीवीसी कैनाल पथ के 72 आरडी के समीप से 120 बोतल नेपाली शराब बरामद की। वहीं श्यामपुर ढाला के समीप चोरी की ग्लैमर बाइक महुआवा थाना क्षेत्र के कोरैया निवासी अंकित पाण्डेय को गिरफ्तार किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser