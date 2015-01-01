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सात दिनों का दिया अल्टीमेटम:स्कूल खोलने के लिए निजी स्कूलों ने निकाली रैली, अभिभावकों व सरकार को बताई समस्या

मोतिहारी2 दिन पहले
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  • मांगें पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

निजी विद्यालय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले के निजी स्कूल संचालकों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। कोविड-19 के कारण पिछले 10 महीने से बंद निजी स्कूलों को खोलने के लिए रैली निकाली गयी। इसमें जिले के विभिन्न निजी स्कूलों के निदेशकों, प्राचार्यों व शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हुईं।

रैली के माध्यम से सबने स्कूल खोलने को लेकर सरकार व जिला प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। रैली में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व अविलंब निजी स्कूलों को खोलने की मांग की। रैली के लिए जिले भर से निजी स्कूल संचालक, प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिका व कर्मचारी अपने-अपने वाहन या अन्य साधनों से राजेंद्र नगर भवन पहुंचे। यहां सभी लोगों को मास्क दिया गया। साथ ही कोविड-19 को लेकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए समाहरणालय तक पहुंचने का निर्देश दिया गया। रैली में शामिल लोगों के हाथ में नारा लिखी तख्तियां थी। इसके माध्यम से सबने अपनी समस्याओं का इजहार किया व सरकारी गाइडलाइन के साथ स्कूलों को यथाशीघ्र खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया।

भीड़ ऐसी थी कि रैली जिधर से गुजरी जाम लग गया। रैली गुजरने के काफी देर बाद तक जाम समाप्त कराने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। नगर भवन से निकली रैली समाहरणालय तक गयी। निजी विद्यालय संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल डीएम की अनुपस्थिति में डीडीसी व डीईओ से मिला। इस दौरान लगातार स्कूल बंद रहने से उत्पन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल में एसएन सिंह, बसंत जायसवाल, एसएस राज, जीवन श्रीवास्तव, सरफराज आलम, राजन श्रीवास्तव, जमाल अख्तर, अभय अनंत, विजय कुमार व आनंद ज्योति शामिल थे।

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