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जिला क्रिकेट लीग:राइजिंग स्टार ने चंद्रशेखर आजाद क्रिकेट क्लब को 89 रनाें से हराया, बसंत को मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार

मोतिहारी4 घंटे पहले
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  • गांधी मैदान में डीएम व पुलिस कप्तान ने किया उद्घाटन, बसंत ने 41 रन बनाने के बाद एक विकेट भी झटके

गांधी मैदान में रविवार को जिला क्रिकेट लीग के एलीट ग्रुप में खेले गए उद्घाटन मुकाबले में राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब ने चंद्रशेखर आजाद क्रिकेट क्लब को 89 रन से हराकर जोरदार शुरुअात की। स्व. प्रदीपनंदन शर्मा उर्फ दीपूजी मेमोरियल ट्रॉफी के लिए शुरू एलीट ग्रुप मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राइजिंग स्टार ने निर्धारित 25 ओवर में सात विकेट खोकर 159 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। पीयूष ने 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। अमित ने 45, तो बसंत ने 41 रन बनाएं।

रवि ने चंद्रशेखर आजाद की ओर से (26 रन पर 2 विकेट) सफल गेंदबाज रहें। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंद्रशेखर आजाद की पूरी टीम 19.2 ओवर में महज 70 रन पर ऑल आउट हो गई। घातक गेंदबाजी करते हुए शशिकांत ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। गुलाब व शिवम को 2-2 विकेट मिले। राइजिंग स्टार के खिलाड़ी बसंत को हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। बसंत ने 41 रन बनाने के बाद एक विकेट भी झटके। अंपायरिंग की भूमिका में बीसीए एलीट पैनल लेवल ए अंपायर मो. कुदुस व बी. जमा सिद्दिकी थे। स्कोरिंग अमन कुमार ने की। इससे पहले डीएम शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस कप्तान नवीनचंद्र झा ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

इस कड़ी में उन्होंने परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों की जमकर हौसलाआफजाई की। मौके पर सदर एसडीओ प्रियरंजन राजु, इस्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ज्ञानेश्वर गौतम, कोषाध्यक्ष सह एनसीए लेवल ए कोच मनोज कनौजिया, क्लब प्रतिनिधि सह सर्विस स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के सचिव गोपालजी मिश्रा, खिलाडी प्रतिनिधि सुरेंद्र पांडेय,कन्वेनर मो.आलमगीर, वरिष्ठ खिलाड़ी सह बीसीए पैनल ग्रेड ए अम्पायर वेदप्रकाश, कुमार राज, अजय कुमार आदि उपस्थित थे।

राइजिंग स्टार ने 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए व चंद्रशेखर आजाद की टीम 19.2 ओवर में ऑल आउट हो गई

सेवन स्टार इलेवन क्रिकेट टूर्नामेंट पर सिसवा की टीम का कब्जा

बंजरिया| सेवन स्टार इलेवन क्रिकेट क्लब मोहम्मदपुर ट्वेंटी ट्वेंटी टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को सिसवा व अजगरी के बीच खेला गया। जिसमें सिसवा की टीम अजगरी को 42 रन से हराकर कप पर कब्जा कर लिया। टॉस जीतकर सिसवा की टीम बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 225 रन बनाई। जिसके जवाब में उतरी अजगरी की टीम 16 अाेवर में 8 विकेट पर 183 रन ही बना पाई। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सिसवा के अदनान को मिला जिसने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31 रन बनाकर महत्वपूर्ण 3 विकेट लिया।

विजेता टीम को पुरस्कार भावी जिला परिषद उम्मीदवार क्यामुल हक द्वारा दिया गया। अजगरी की टीम को भी उपविजेता बनने पर मुस्तफा जमील के द्वाराबपुरष्कृत किया गया। बताते चले कि टूर्नामेंट का आयोजन 24 जनवरी से शुरू हुआ था,जिसमे कुल 8 टीमो ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का सभी मैच नौक आउट खेला गया। मौके पर आयोजनकर्ता मुस्तफा जमील,पूर्व मुखिया मो सालिम,रेयाजुद्दीन अंसारी,सरीफुल आजम,डॉ अफजल हुसैन,सहित अन्य लोग मौजूद थे।

टेनिस नाॅकआउट टूर्नामेंट में बगावत क्रिकेट क्लब ने 24 रनों से जीता मैच

रक्सौल| रविवार को शहर के कौड़िहार गांव में विगत दस दिनों से नाॅकआउट टूर्नामेंट का आयोजन सुखाडी कुमार, राजू यादव के नेतृत्व में 8 टीमों को शामिल कराकर किया जा रहा था। जिसका फाईनल मैंच कौड़िहार टीम और छोटा परेउवा बगावत क्रिकेट क्लब के बीच हुआ। जिसमें टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बगावत क्रिकेट क्लब ने 111 रनों का लक्ष्य 16 ओवर में दिया। कौड़िहार टीम 87 रनों पर ही आलआउट हो गई। बगावत क्रिकेट क्लब के कप्तान राहुल रावत ने कहा कि यह जीत 2021 की शुरुआती जीत है।

जिसका पूरा श्रेय टीम के सभी खिलाड़ियों को जाता है। पार्षद पति सह बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव प्रो. अखिलेश दयाल ने खिलाड़ियों के हौसले को अफजाई करते हुए कहा कि खेलकूद जीवन की दैनिक क्रियाकलापों का एक अनुशासन है। बगावत क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ियों को बधाईया देते हुए कहा कि आगे भी जहां ऐसे आयोजन होंगे, वैसे टूर्नामेंट में बगावत क्रिकेट क्लब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगी व हरसंभव मदद किया जाएगा।

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