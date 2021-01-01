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खेलकूद:आरपीडीएस ने निर्मल जख्मी पर 1-0 से दर्ज की जीत

मोतिहारीएक घंटा पहले
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शहर के छतौनी स्थित स्पोर्ट्स क्लब में सरदार अमृत सिंह विक्की मेमोरियल ट्रॉफी के लिए खेली जा रही जिला फुटबॉल लीग के सुपर डिवीजन में बुधवार को रामदयाल प्रसाद साह मेमोरियल फुटबॉल क्लब ने निर्मल जख्मी, कोटवा को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 1-0 से हरा दिया। खेल मे मध्यांतर से पहले व बाद तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। बावजूद खेल के 22 वें मिनट पर जर्सी संख्या 11 वसीम अंसारी ने शानदार गोल दागकर रामदयाल प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल क्लब को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरा हॉफ गोल रहित छूटा। खेल में रामदयाल प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी सजल कुमार को गलत खेलने पर रेफरी कैलाश प्रसाद ने पीला कार्ड दिखाया। बेस्ट 22 का अवार्ड रामदयाल प्रसाद मेमोरियल क्लब के जर्सी संख्या 10 शुभम कुमार को इस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण प्रसाद ने दिया। एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर जायसवाल ने बताया कि गुरूवार को सुपर डिवीजन में बिहार यूनाइटेड व निर्मल जख्मी, कोटवा की टीम आमने-सामने होगी।

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