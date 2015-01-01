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रहें सतर्क:दीपावली पर खुशियां बांटें, संक्रमण का वायरस नहीं गिफ्ट में दें मास्क व सेनेटाइजर, लोगों को करें जागरूक

मोतिहारी3 घंटे पहले
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  • त्योहार पर कोरोना से सुरक्षा के प्रति नहीं हों लापरवाह, सेनेटाइजर को आग से दूर रखें, पटाखे चलाने से भी बचें

जगमग रोशनी का त्योहार दीपावली दीयों के साथ खुशियां के आगमन का संकेत देने वाली है। दीपावली व लोक आस्था के त्योहार छठ को लेकर प्रवासी घर आने वाले है। परिजन अपनों के इंतजार में है। लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और मिलने जुलने वालों के स्वागत की तैयारी में भी जुटे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कोरोना संक्रमण काल से पूर्व की तरह इस बार की दीपावली बिल्कुल अलग है। इस दीपावली को कई मायनों में हमें खास बनाना होगा। दीपावली का पर्व अंधेरों पर प्रकाश की जीत का है।

अभी के दौर में कोरोना अंधेरों का पर्याय बनने को आतुर भी दिख रहा है। लेकिन हम थोड़ी सतर्कता एवं सावधानी से उजालों के पर्व दीपावली को संक्रमण मुक्त रखने के साथ त्योहार की खुशी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए हमें संक्रमण के प्रति एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। इसमें विशेषकर हाथ धोने, मास्क पहनने और दीपावली जैसे त्योहार पर भी 6 फीट की दूरी रखने जैसे नियमों का पालन जरूरी है।

सुरक्षित रहने के लिए इसका भी रखें ध्यान
घर पर ही रहकर दीपावली मनाएं। तोहफा के आदान- प्रदान को लेकर सतर्क व सजग रहें। कम भीड़भाड़ वाले समय में ही खरीदारी करें। आवश्यक सामानों की लिस्ट बनाकर एक ही दुकान से खरीदारी करें। बहुत अधिक बाजार में घूम-घूम कर खरीदारी करने से बचें। गिफ्ट में मास्क व सेनेटाइजर देकर संक्रमण के प्रति करें जागरूक। स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली व छठ जैसे त्योहारों पर बरती जाने वाली उपायों का आवश्यक रूप से ख्याल रखने के निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा है कि इस घड़ी में हमें खुशियां बांटनी हैं ना कि वायरस। इसके लिए आवश्यक उपायों का पालन जरूर करें। यदि आपके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप है तो इसके माध्यम से ऑनलाइन अपने रिश्तेदारों को दीपावली की बधाई दे सकते हैं।

सेनेटाइजर के इस्तेमाल के प्रति रहें सचेत
दीपावली पर सेनेटाइजर के इस्तेमाल के प्रति सचेत रहना जरूरी है। सेनेटाइजर में अल्कोहल होता है जिसमें आग तेजी से पकड़ता है। दीपक जलाने से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करें।आतिशबाजी से दूरी बनाएं। यदि दीप जला रहे हों तो सेनेटाइजर को अपने साथ नहीं रखें। इसे आग से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें। इस मौके पर घर में बनाए गए या डिब्बाबंद मिठाइयों का इस्तेमाल करें। दीपावली पर यदि घर पर कोई मेहमान पहुंचते हैं तो सबसे पहले साबुन पानी से हाथ धुलवाएं। गले नहीं लगें व इसकी जगह उनका अभिवादन हाथ जोड़ कर करें। यदि उनके द्वारा कोई गिफ्ट दिया जाता है तो उसे सेनेटाइज कर लें। जबतक बाजार में कोरोना का वैक्सीन नहीं आता है तब तक लोगाें को सावधानी बरतने की जरूरत है।

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