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नाराजगी:स्मार्ट मीटर से अधिक आ रहे बिजली बिल उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन, की नारेबाजी

मोतिहारीएक घंटा पहले
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अधिक बिजली बिल आने के कारण विद्युत कार्यालय में प्रदर्शन करते उपभोक्ता।
  • स्मार्ट मीटर की जगह पुराने मीटर लगाने की मांग, कार्यालय छोड़ निकले विद्युत एसडीओ
  • उपभोक्ताओं का आरोप-पहले की अपेक्षा दोगुना से भी अधिक आ रहा बिल

स्मार्ट मीटर लगने के बाद आ रहे अधिक बिजली बिल से आक्रोशित उपभोक्ताओं का गुरुवार को आक्रोश भड़क उठा। शहर के कचहरी चौक स्थित बिजली विभाग के अंचल कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर से शोषण का आरोप लगाते हुए इसे बंद करने की मांग करते हुए जम कर नारेबाजी की।

उपभोक्ताओं का आरोप था कि पहले की अपेक्षा स्मार्ट मीटर लगने के बाद दो-तीन गुणा बिजली बिल अधिक आ रहा। जबकि खपत पहले के जितना ही है। प्रदर्शनकारी अंचल कार्यालय में जम कर नारेबाजी कर रहे थे। इधर विद्युत एसडीओ आक्रोशित उपभोक्ताओं की नारेबाजी व प्रदर्शन देख समस्या के समाधान की पहल करने की बजाए कार्यालय से चुपके से निकल लिए।

बाद में लोगों के समझाने पर आक्रोशित उपभोक्ता शांत हुए। प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला उपभोक्ताओं शामिल थी। उनका कहना था, लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी। अब पहले की अपेक्षा अधिक आ रही बिल मुश्किलें खड़ी कर रही है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह परेशानी का सबब है।

विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठाए। मौके पर सुरेश गुप्ता, संगठन के बादल कुमार, तनवीर हसन, अविनाश पटेल, राहुल पटेल, राजेश कुमार, अभिषेक दुबे, नरेस सहनी, एमडी इस्माइल, चंदन कुमार, नितेश कुमार, सत्या गिरि, छोटन कुमार, छोटु कुमार, नवनीत कुमार आदि उपस्थित थे।

कई बार आवेदन देने के बाद भी समाधान नहीं

इसको लेकर उपभोक्ताओं ने अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया गया तथा इसकी जांच की मांग की। लेकिन अधिकारी किसी प्रकार की कार्रवाई करने के बजाए अपने मीटर को सही बताते रहे। लोगों की शिकायत पर किसी प्रकारी जांच या कार्रवाई नहीं की गई। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष समरेंद्र गिरि ने विभाग से स्मार्ट मीटर की जगह पुन: पुराना मीटर लगाने की मांग की।

सुधार नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की दी चेतावनी

नवयुवक समाज सेवा संगठन के लोगों ने कहा कि अगर उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो संगठन व्यापक आंदोलन चलाएगा। विभाग अविलंब इन मीटर को हटा कर पुराना मीटर लगाए। इनका आरोप था कि नया मीटर 15 से 22 डिग्री टेंपरेचर पर बेहतर काम करता है। तापमान अधिक या कम होने पर इसके परफार्मेंस में गड़बड़ी आ जाती है।

तथा खपत अधिक दिखाने लगता है। शहर में 39 हजार उपभोक्ता हैं, जिसमें से अभी तक 13 हजार 500 के करीब लोगों के घर व प्रतिष्ठान में स्मार्ट मीटर लगाया गया है। जिले में अब तक कुल 16 हजार 500 मीटर लग चुका है। जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उपभोक्ताओं के द्वारा अधिक बिल की शिकायत आने लगी है।
कई उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद उनके मीटर के समानांतर मीटर लगा कर रीडिंग को चेक उनकी समस्या का समाधान किया गया है। अगर किसी को लगता है कि उनका बिल अधिक आ रहा है तो विभाग उनके साथ सहयोग कर उपभोक्ता के हर शंका का समाधान करेगा। सरकार के निर्देश के मुताबिक पुराना मीटर लगाना संभव नहीं है। -शेखर कुमार, कार्यपालक अभियंता, आपूर्ति, मोतिहारी

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