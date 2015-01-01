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अच्छी खबर:सदर अनुमंडल के बुनियाद केंद्र में जनवरी से शुरू होगा वृद्धाश्रम 25 लोगों के रहने की होगी व्यवस्था, वृद्धों का किया जाएगा चयन

मोतिहारी2 दिन पहले
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  • सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निर्देश पर वृद्धाश्रम खोलने की शुरू हुई तैयारी, जल्द राशि मिलने की संभावना

निराश्रित वृद्धों के लिए सदर अनुमंडल के बुनियाद केंद्र में वृद्धाश्रम खोला जाएगा। जिसकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। जनवरी तक यह केंद्र शुरू होने की संभावना है।

वृद्धाश्रम में फिलहाल 25 वृद्ध के रहने की व्यवस्था होगी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने वृद्धाश्रम खोलने से संबंधित रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी है। जहां से जल्द ही राशि मिलने की संभावना है। वृद्धाश्रम के लिए वृद्धों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। पेंशनर समूह या वरिष्ठ नागरिक समूह की बैठक कर वृद्ध का चयन किया जाएगा। साथ ही बुनियाद केंद्र पर काउंसलिंग के लिए आने वाले वृद्धों में से भी उनका चयन होगा।

डॉक्टर, कुक, मल्टी टास्किंग स्टाफ होंगे
वृद्धाश्रम के लिए एक डॉक्टर, एक थैरेपिस्ट, दो कुक, तीन मल्टी टास्किंग स्टाफ की नियुक्ति होगी। वृद्धाश्रम के अधीक्षक बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक होंगे। बुनियाद केंद्र में 300 स्क्वायर फीट के दो बड़े-बड़े कमरे हैं। जिसमें वृद्धाश्रम को संचालित किया जाएगा। एक कमरा में 10 से 12 बेड लगाए जाएंगे। बुनियाद केंद्र में फिलहाल 25 बेड, 15 गद्दा, दो डाइनिंग टेबल एवं आठ कुर्सी उपलब्ध है।

जनवरी तक हर हाल में वृद्धाश्रम शुरू कर दिया जाएगा। 25 वृद्धों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। निदेशालय को प्रपोजल भेज दिया गया है। जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी एवं राशि का आवंटन भी होगा।
-धीरज कुमार, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग

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