पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

उत्साह:भारत स्काउट एंड गाइड के कैडेटाें में रहा उत्साह

मोतिहारीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर वृद्ध, लाचार व दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए भारत स्काउट एंड के गाइड के स्वयंसेवकों को लगाया गया था। स्वयंसेवकों ने उत्साह के साथ वृद्ध व लाचार मतदाताओं की मदद की। सूचना मिलने पर कई जरूरतमंद मतदाताओं को घर से बूथों पर लाया गया। इसके लिए प्रशासन की ओर से वाहन की भी व्यवस्था की गयी थी। इसके अलावा मतदान केंद्र के बाहर व्हील चेयर व मेडिकल किट का इंतजाम किया गया था। मंगल सेमिनरी स्थित बूथ पर स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवक अमन राज, हिमांशु कुमार, संजीव कुमार सिंह, रवि शंकर कुमार आदि को लगाया गया था। वही एमजेके बूथ पर पुष्पांजलि, नैना कुमारी, अंकिता कुमारी व काजल कुमारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखीं। स्काउट एंड गाइड के डीओसी संतोष कुमार ने बताया कि शहर के लगभग सभी बूथों पर स्वयंसेवकों को लगाया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें