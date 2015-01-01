पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तीसरा चरण:2308 बूथ पर केवल पुरुष मतदान कर्मी, 255 बूथों पर दो पुरुष व दो महिला मतदान कर्मी और 6 बूथों पर सिर्फ महिला कर्मी हाेंगे

मोतिहारी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 2837 पोलिंग पार्टी ने प्रखंड में दिया योगदान, आज आवश्यक सामग्री देकर भेजा जाएगा बूथ पर

तीसरे चरण में छह विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टी ने गुरुवार को आवंटित विधानसभा में योगदान दिया। शुक्रवार को रेडमाइजेशन कर उनके बीच बूथ का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद पार्टी को मतदान के लिए आवश्यक सामग्री देकर बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। तीसरे चरण के मतदान के लिए 2837 पोलिंग पार्टी बनाया गया है। जिसमें 2569 पोलिंग पार्टी की ड्यूटी बूथ पर रहेगी। जबकि 268 पार्टी को रिजर्व में रखा गया है। एक पोलिंग पार्टी में चार कर्मी हैं।

2308 बूथ पर केवल पुरूष मतदान कर्मी को, जबकि 255 बूथों पर दो पुरूष व दो महिला मतदान कर्मी व छह बूथों पर सिर्फ महिला मतदान कर्मी को लगाया गया है। प्रत्येक विधानसभा में एक महिला बूथ बनाया गया है। जहां मतदान महिला कर्मी कराएंगी। पीसीसीपी ( पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी) को बूथों पर पहुंचाने के लिए ईवीएम मोतिहारी स्थित बज्रगृह से दिया जाएगा। दूसरे चरण में कुल 833 पीसीसीपी को लगाया गया है। एमएस कॉलेज स्थित वज्रगृह से मोतिहारी, सुगौली, नरकटिया व रक्सौल विधानसभा के 533 पीसीसीपी को बूथ पर पहुंचाने के लिए ईवीएम दिया जाएगा।

जबकि जिला स्कूल से ढाका व चिरैया के 300 पीसीसीपी को ईवीएम मिलेगी। एक पीसीसीपी दल को पांच से छह बूथ आवंटित किया गया है। एमएस कॉलेज से निकलने वाले पीसीसीपी दल को वाहन एमएस कॉलेज से ही उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि जिला स्कूल से निकलने वाले पीसीसीपी दल के लिए वाहन जिला स्कूल से ही मिलेगा। इस बार पोलिंग पार्टी को ले जाने के लिए अधिकांश पिकअप का प्रयोग किया जाएगा। करीब 11 सौ वाहन तीसरे चरण के चुनाव में उपयोग में आएंगे। जिसमें साढ़े आठ सौ पिकअप, 250 बोलेरो व अन्य वाहन शामिल हैं।

ईवीएम लेकर जाने के लिए रूट तय
पीसीसीपी के लिए बज्रगृह से ईवीएम लेकर बूथ पर जाने के लिए रूट निधार्रित किया गया है। ढाका व चिरैया विस के पीसीसीपी ईवीएम लेकर गांधी चौक, छतौनी चौक होकर विधानसभा में जाएंगे। वहीं रक्सौल व सुगौली विस के पीसीसीपी एमएस कॉलेज से सिंघिया गुमटी होकर छपवा होते हुए रक्सौल जाएंगे। नरकटिया के पीसीसीपी सिंघिया गुमटी पार कर अपने गंत्व्य तक जाएंगे। जबकि मोतिहारी के पीसीसीपी जरूरत के अनुसार अपने क्षेत्र में जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें