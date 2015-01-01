पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विस चुनाव का तीसरा चरण:कल 6 विस के 1781681 मतदाता 88 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला

मोतिहारी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पोलिंग पार्टी ने विधानसभावार योगदान देकर मतदान में प्रयुक्त सामान लिया, महिला कॉलेज में हुआ मोतिहारी विधानसभा के सामान का वितरण

तीसरे चरण के मतदान के लिए गुरूवार को पोलिंग पार्टी ने अपने-अपने विधानसभा में योगदान दिया। योगदान के बाद उनका रेडमाइजेशन कर बूथ अलॉट कर नियुक्ति पत्र दिया गया। शुक्रवार को सभी कर्मी अपने-अपने बूथ पर योगदान देंगे। इधर, पीठासीन पदाधिकारी के बीच मतदान में प्रयुक्त होने वाले सामान का वितरण किया गया। मोतिहारी विधानसभा का सामान वितरण महिला कॉलेज से किया गया। जहां सामान वितरण के लिए 14 टेबुल बनाया गया था। सामान लेने के लिए पीठासीन पदाधिकारी सुबह 11 बजे से ही वहां आना शुरू कर दिए थे।

अचानक भीड़ बढ़ने से आपाधापी मच गई। पहले सामाने लेने के लिए सभी एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करने लगे। बाद में कर्मियों ने उन्हें शांत कराया। इधर, तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर गुरूवार की शाम छह बजे बंद हो गया। गत 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद से प्रत्याशी धुंआधार प्रचार कर रहे थे। 13 दिनों बाद प्रचार थमने पर मतदाताओं को राहत मिली है। शनिवार की सुबह सात बजे से मतदाता अपना मत देकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

छह विधानसभा क्षेत्र में इस बार 856 नए मतदान केंद्र बनाए गए

प्रचार बंद होने के बाद छह विधानसभा मोतिहारी, सुगौली, ढाका, चिरैया, रक्सौल व नरकटिया के 88 प्रत्याशियों की नजर अब 1781681 मतदाताओं पर टिक गई है। चिरैया में 24 प्रत्याशी रहने के कारण यहां दो ईवीएम से मतदान होगा। चिरैया विस के 427 बूथों पर दो-दो ईवीएम लगाया जाएगा। सुगौली के 414 बूथ पर 15 प्रत्याशी, रक्सौल के 390 बूथ पर 13, नरकटिया के 417 बूथ पर 13, ढाका के 467 बूथ पर नौ प्रत्याशी व मोतिहारी के 454 बूथ पर में 14 प्रत्याशी के लिए वोट पड़ेंगे। कोरोना के कारण छह विधानसभा क्षेत्र में इस बार 856 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें रक्सौल में 111, सुगौली में 132, नरकटिया में 133, मोतिहारी में 156, चिरैया में 147 व ढाका में 177 बूथ बनाए गए हैं।

वाहन कोषांग से वाहनों को आज किया जाएगा रवाना

शुक्रवार को पीसीसीपी को वाहन देकर उन्हें ईवीएम के साथ बूथ पर भेजा जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 45 सुपर जोनल, 250 सेक्टर व 120 माइक्रो ऑब्जरर्वर के लिए वाहनों को रखा गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें