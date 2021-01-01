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संदेश:पानी की समस्याओं के निदान के लिए वैज्ञानिक पद्धति के साथ-साथ लोकल और देसी ज्ञान का उपयोग जरूरी : राजेंद्र

मोतिहारीएक घंटा पहले
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  • 30 जनवरी को शुरू बिहार संवाद यात्रा बुधवार को मोतिहारी पहुंचे, कलेक्ट्रेट में किया कार्यक्रम का आयोजन

छपरा के सिताब दियरा से गत 30 जनवरी को शुरू बिहार संवाद यात्रा बुधवार को मोतिहारी पहुंचा। समाहरणालय स्थित डॉ राधाकृष्णन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत डीएम एसके अशोक ने की। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिर्वतन संसार के लिए गंभीर चिंता का विषय बना है। इससे निपटने के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा से ही जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। यात्रा के संयोजक मनोहर मानव के साथ जल पुरुष राजेन्द्र सिंह ने उपस्थित पदाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथियों को जलवायु परिवर्तन पर मार्गदर्शन दिया।

वाटरमैन राजेन्द्र सिंह ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर पानी की समस्याओं के निदान हेतु वैज्ञानिक पद्धति के साथ-साथ लोकल एवं देशी ज्ञान का उपयोग करने की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से धनौती नदी एवं मोती झील के जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना की। डीएम ने जल पुरूष के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा स्थापित आयामों को अनुकरण करने की प्रतिबद्धता जताई। उप विकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह ने जल जीवन हरियाली अभियान में जिलांतर्गत कृत कार्यों के बारे में बताया। बैठक में सिविल सर्जन, निदेशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
मोतीझील व धनौती नदी को बचाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए कलम देकर किया सम्मानित
बिहार संवाद यात्रा के दौरान मोतिहारी आए जल पुरूष राजेंद्र सिंह ने धनौती नदी और मोतीझील को बचाने को लेकर युवा संगठन के अध्यक्ष रंजीत गिरि के सार्थक प्रयास को देखते हुए कलम देकर सम्मानित किया। जल पुरुष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि रंजीत गिरि धनौती नदी और मोतीझील को अतिक्रमण मुक्त कराकर बचाने के लिए 2015 से लेकर लगातार संघर्षरत हैं। जिससे प्रभावित होकर उन्होंने 2016 में रंजीत के साथ धनौती नदी और मोतीझील का भ्रमण भी किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिला। उसके बाद भी रंजीत का सत्याग्रह जारी रहा और इस बार वर्तमान जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने रंजीत का सत्याग्रह को सुना है। डीएम ने एक मिशन बनाकर मोतीझील और धनौती नदी की पैमाइस करकर अतिक्रमण हटाते हुए जीर्णोद्धार करा रहे हैं। जो सराहनीय कदम है।

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