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मदद:पत्नी को जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपए का चेक दिया गया

मोतिहारीएक घंटा पहले
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सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बुधवार को एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक नवनीत कुमार व सीएसपी प्रबंधक संतोष कुमार ने शहर के आंबेडकर चौक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर मृतक के आश्रित को दो लाख का चेक दिया।शाखा प्रबंधक ने बताया कि नगर पंचायत वार्ड संख्या आठ निवासी फकीरा राम की बीते मार्च माह में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उक्त योजना के तहत मृतक की पत्नी सीमा देवी को चेक दिया गया है। बताया कि बहुत कम प्रीमियम देय पर पीएम सुरक्षा ज्योति योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मौके पर फिल्ड आफिसर, मनीष कुमार एसबीआई शाखा कर्मी अर्पणा कुमारी तथा पवन कुमार, विजय कुमार,नीरज कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

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