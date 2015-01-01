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गिरफ्तारी:28 लाख रुपए की स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार

मोतिहारी4 घंटे पहले
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हरैया ओपी के नेपाली स्टेशन के समीप बड़का परेउआ से 260 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला को पकड़ा गया है। स्मैक का अनुमानित मूल्य 28 लाख बताया जा रहा है। एसडीपीओ सागर कुमार के निर्देश पर की गई छापेमारी में महिला के पास से 100 ग्राम का दो पैकेट व एक 60 ग्राम का पैकेट बरामद हुआ। रक्सौल इंस्पेक्टर अभय कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इंस्पेक्टर अभय कुमार ने बताया कि कागजी कार्रवाई पूरी कर उक्त महिला को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है।

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