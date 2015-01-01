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विस चुनाव:महिलाओं व पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं ने निभाई भागीदारी

मोतिहारीएक घंटा पहले
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  • दिव्यांगजनों की भी रही अच्छी भागीदारी, सेल्फी पॉइंट पर रही भीड़

विधानसभा चुनाव में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही। कोरोना काल के बावजूद मतदान करने के मामले में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा उत्साहित दिखी। पिछले कई चुनावों की बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी सफलता में युवाओं के बजाए महिला मतदाता अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिले नरकटिया, रक्सौल, सुगौली, मोतिहारी, चिरैया व ढाका विधानसभा के कई बूथों पर मतदान के लिए सुबह से ही महिलाओं की कतार लग गई थी। शनिवार की सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ।

बूथों पर धीरे-धीरे महिलाओं की भीड़ जुटने लगी। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा उत्साहित होकर मतदान कर रही थी। कई विधानसभा क्षेत्र में पर्दानशीं महिलाओं की भी काफी संख्या दिखी। पहली बार मतदान करने को लेकर युवक व युवतियां भी खासे उत्साहित दिखी। नए वोटर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते भी देखे गए। करीब 11 बजे तक इन बूथों पर मतदान करने के लिए महिलाओं की कतार लगी रही। धूप चढ़ने के साथ वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई।

स्वास्थ्य विभाग की टीम रही अलर्ट
सभी बूथों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट दिखी। आशा वोटरों का थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ हाथों को सेनेटाइज्ड भी कराते दिखी। सभी वोटरों को एक-एक ग्लब्स भी दिया जा रहा था। लेकिन, वोटरों में कोरोना कहर के बावजूद जागरूकता नही दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग के बगैर कई मतदाता मतदान करते देखे गए। हैंड ग्लब्स रखने के लिए पीला डिब्बा रहने के बावजूद मतदाता ग्लब्स को इधर-उधर फेंकते देखे गए। हालांकि किसी भी बूथ पर मतदाताओं को प्रशासन के द्वारा मास्क उपलब्ध नही कराया गया था।

जिले के कई बूथों पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिव्यांगजनों की भी भागीदारी दिखी। इसी क्रम में मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के बसतपुर बूथ संख्या 55 पर दोनों आंख से दिव्यांग रामजी साह मतदान करते देखे गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूरी है। इसी कारण परिजन के साथ मतदान करने आएं है।

भाजपा प्रत्याशी ने ढाका के रक्सा रहीमपुर बूथ का किया अवलोकन
ढाका विधानसभा के बूथ संख्या 14 पर भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल पीठासीन पदाधिकारी से मिलते दिखे। बताया गया कि कई मतदाताओं के पास पहचान पत्र के फोटो कॉपी होने के कारण वोट डालने नही दिया जा रहा था। सभी छह विधानसभा में बुजुर्ग मतदाताओं की भी अच्छी सहभागिता रही। ऐसे लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ह्वील चेयर की व्यवस्था की थी। बुजुर्ग मतदाताओं को स्काउट व गाइड के सदस्य तथा स्वास्थ्य कर्मी मतदान में सहयोग करते देखे गए।

पड़ताल के क्रम में ढाका गांधी चौक पर पांच घोड़ों पर सवार अश्वारोही दस्ता किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद दिखी। जिले के चार विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 50 बूथों के पड़ताल के दौरान किसी भी बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन नही दिखी। कई बूथों पर सुबह के 10 बजे के बाद सन्नाटा देखा गया। चिरैया विधानसभा के गंगापीपर बूथ पर भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखा।

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