पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:लोडेड पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

पताही3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बखरी बाजार से बुधवार की रात लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर पुछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेज दिया। दारोगा एसएन शर्मा ने बताया कि आरोपी बखरी गांव के बबन कुमार है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल के साथ बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें