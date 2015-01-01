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दुर्घटना:बाइक व ट्रक की टक्कर में युवक हुआ जख्मी, गंभीर

मोतिहारी3 घंटे पहले
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  • संग्रामपुर के चाणक्या पेट्रोल पंप के पास हादसा

संग्रामपुर थानाक्षेत्र के चाणक्या पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक चलाकर आ रहे युवक के द्वारा बालू लदे ट्रक से हुई टक्कर में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। ग्रामीणों के द्वारा आनन फानन में उसे पीएचसी पहुंचाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद मोतिहारी रेफर कर दिया गया। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार इजरा निवासी स्व राजेन्द्र पांडेय का 23 वर्षीय पुत्र कुलदीप कुमार कोटवा स्थित मदर डेयरी से रात्रि ड्यूटी कर सुबह में वापस अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में जब वह बरियरिया मन्दिर के बाद पेट्रोल पम्प के टर्निंग पर पहुंचा तो रफ्तार तेज होने के कारण सामने से आ रही ट्रक में जोरदार टक्कर दे मारा जिस कारण वह गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया।  पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ घनश्याम राय ने बताया कि युवक के मुंह और नाक से काफी रक्तस्त्राव हो चुका था और हालत काफी चिंताजनक थी जिस कारण उसे मोतिहारी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बाइक व ट्रक जप्त कर कार्रवाई शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुलदीप अपने घर का इकलौता चिराग था जो पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था।

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