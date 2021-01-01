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हादसा:कोलकाता में करंट लगने से माेतीपुर के रहने वाले ट्रक चालक की माैत

मोतीपुर2 घंटे पहले
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  • शव जैसे ही गांव पहुंचा, परिजनों की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया

अदलपुर निवासी चालक अजय राय की कोलकाता में टूटे हाइटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना तब घटी जब वह फैक्ट्री से ट्रक पर सामान लोड कर बाहर निकला। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को उसका शव जैसे ही गांव पहुंचा परिजनों की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया।

वह दो भाइयों मे छोटा था। स्थानीय मुखिया बसंती देवी के पति विनोद कुमार राय ने मृतक के घर पहुंच कर परिजनों को सांत्वना दी और दाह संस्कार के लिए अपने निजी कोष से दो हजार रुपए दिए। बताया गया कि अदलपुर निवासी आन्नदी राय का पुत्र अजय कुमार (18) हाल में 27 दिसंबर को कोलकाता गया था।

वहां वह ट्रक चलाने का काम करता था। शुक्रवार 29 जनवरी को अजय ट्रक पर पेंट का सामान लोड कर कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने के लिए जैसे ही कम्पनी के गेट पर पहुंचा कि पहले से टूटे हाइटेंशन तार की चपेट में आने से पूरे ट्रक में करंट दाैड़ गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कम्पनी का मालिक फरार हो गया।

सूचना के बाद स्थानीय पचला थाना की पुलिस ने वहां पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। उसके साथ गए गांव के संजय कुमार ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने स्थानीय लोगो से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने मोबाइल पर मृतक के परिजनों को घटना से अवगत कराया।

इसके बाद अगले दिन परिजन कोलकाता पहुंचे। परिजन की माने तो वहां जाने के बाद कई बार ट्रक मालिक को फोन किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। कम्पनी के मैनेजर ने बैंक खाते पर मुआवजा की राशि भेजने की बात कहकर परिजनों को गांव भेज दिया। राजद नेता रामचन्द राय, पवन कुमार राय, पूर्व मुखिया लखी देवी ने गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढाढ़स बढ़ाया।

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