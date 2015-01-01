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दुर्घटना:ट्रैक्टर-बाइक की टक्कर में घायल 3 में से 1 की मौत

नरकटियागंजएक घंटा पहले
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  • जयमंगलापुर पेट्रोल पंप के पास हुई थी दुर्घटना

नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग में जयमंगलापुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास गन्ना लदे ट्रैक्टर एवं बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना बुधवार की रात्रि की है। जख्मी तीनों युवकों में एक युवक की मौत बेतिया में इलाज के दौरान हो गई है। मृतक युवक की पहचान सहोदरा थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी करण कुमार के रूप में किया गया है। जबकि अन्य घायल युवकों में आकाश कुमार एवं राजा कुमार शामिल हैं।

आकाश कुमार को गंभीर हालत में बेतिया से पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं राजा कुमार की हालत ठीक है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि करण कुमार, आकाश कुमार एवं राजा कुमार लौरिया में एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। शादी समारोह से तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर सहोदरा थाना क्षेत्र स्थित अपने घर प्रेम नगर जा रहें थे। बाइक आकाश कुमार चला रहा था। जैसे ही वे जयमंगलापुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, उसी समय सामने से एक गन्ना लदा ट्रैक्टर ने ठोकर मार दिया।

ठोकर मारने के बाद गन्ना लदा ट्रैक्टर का चालक वहां से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। हालांकि ट्रैक्टर की ठोकर लगने के बाद बाइक सवार तीनों युवक सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े रहें। राहगीरों ने देखकर इसकी सूचना पुलिस को दिया। पुलिस ने एंबुलेंस से तीनों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने करण एवं आकाश की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें बेतिया रेफर कर दिया था। बेतिया में इलाज के दौरान करण कुमार की मौत हो गई है। जबकि आकाश कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेतिया से पटना रेफर कर दिया गया है। शिकारपुर थानाध्यक्ष केके गुप्ता ने बताया कि दोनों की हालत गंभीर थी।

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