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तैयारी:शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 86 हजार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का रखा गया है लक्ष्य : डॉ. सुधीर

नरकटियागंज4 घंटे पहले
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  • अनुमंडलीय अस्पताल में प्रभारी ने नवजात शिशु को पोलियाे खुराक पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ

राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान का पांच दिवसीय शुरूआत रविवार से किया गया। इसका शुभांरभ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में नवजात शिशु को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य प्रबंधक ने पोलियो का खुराक पिलाकर किया है।इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि नरकटियागंज के अंतर्गत 66 हजार 94 घर को चिन्हित किया गया है। इनमें लगभग 86 हजार बच्चों को पोलियो का खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा 2 सदस्यीय 47 ट्रांजिट टीम बनाया गया है। ट्रांजिट टीम के अलावा डोर-टू-डोर 2 सदस्यीय 131 टीम एवं 3 मोबाइल टीम बनाया गया है। प्रभारी ने बताया कि सभी जगहों पर बेहतर पोलियो खुराक देने के लिए 11 सब डीपो बनाया गया है।

उक्त सभी कार्यों की निगरानी के लिए 40 पर्यवेक्षक की भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही नगर के विभिन्न चौक चौराहा, रेलवे स्टेशन, टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड समेत मलीन बस्ती आदि जगहों पर टीम को तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पोलियो अभियान 31 जनवरी को शुरुआत किया गया है तथा 4 फरवरी को समापन किया जाएगा। पोलियो खुराक पिलाने के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक रवि शंकर सिंह, डॉ.जियाउल हक, रवि सिंह, सुरेश मिश्रा, रजनीश दूबे व एएनएम आदि उपस्थित थे।

पोलियो अभियान में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
पांच दिवसीय आयोजित पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पोलियो अभियान में यदि किसी कर्मी द्वारा एवं मेडिकल टीम द्वारा लापरवाही की शिकायत मिली तो उन पर विभागीय कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि सभी गठित ट्रांजिट टीम, मोबाइल टीम, डोर-टू-डोर टीम समेत अभियान में चयनित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं पर्यवेक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन का रिपोर्ट कार्यालय को मुहैया कराएं।

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