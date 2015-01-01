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गया घेरा:सोशल डिस्टेंस के लिए बूथों पर बनाया गया घेरा

नरकटियागंजएक घंटा पहले
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चुनाव को लेकर नरकटियागंज क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर वोटरों के लिए गोल घेरा बना दिया गया है। 7 नवंबर को वोटर इसी घेरे में खड़े होकर मतदान करेंगे। गुरुवार को सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि चुनाव को देखते हुए सभी बूथों पर वोटरों के लिए इसी तरह गोल घेरे का निशान बनाया गया है। ताकि कोरोना काल में वोटरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

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