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हादसा:चुनाव स्पेशल ट्रेन से जा रहे बीएसएफ जवान की नरकटियागंज में हुई मौत

नरकटियागंज33 मिनट पहले
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  • नरकटियागंज स्टेशन पर तबियत बिगड़ने पर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए थे जवान

चुनाव स्पेशल ट्रेन से वापस लौट रहे बीएसएफ जवानों में से एक जवान की मौत नरकटियागंज में हो गई है। जवान की मौत से ट्रेन में सवार अन्य जवान सकते में है। इस संबंध में अन्य जवानों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए वह पश्चिम चंपारण में आएं हुए थे। मतगणना समाप्त होने के बाद गुरुवार को बीएसएफ की पूरी पलटन चुनाव स्पेशल ट्रेन से बेतिया से राजस्थान के पोखरण तथा अपने अन्य पोस्ट पर वापस लौट रहे थे। नरकटियागंज स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी हुई उसी समय एक जवान ट्रेन के बाथरूम से निकलते ही मूर्छित होकर गिर पड़ा।

ट्रेन में सफर कर रहे अन्य जवानों ने उसको ट्रेन की बोगी से निकालकर स्टेशन पर रखें तथा ट्रेन में सफर कर रहे बीएसएफ के चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद उसको अनुमंडलीय अस्पताल लेकर गए। जहां अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान की पहचान एस भास्कर बैच नंबर डी/57 के रूप में की गई है। वह राजस्थान के पोखरण पोस्ट पर कार्यरत था। चुनाव ड्यूटी में वह पश्चिम चंपारण के बेतिया में अपने बटालियन के जवानों के साथ आया हुआ था।

दो दिन से जवान की तबियत खराब थी | साथ ट्रेन में सफर कर रहे अन्य जवानों ने बताया कि उक्त जवान की तबियत दो दिन से खराब थी। बुधवार की रात उसको हल्की बुखार भी थी। जब वह ट्रेन के बाथरूम में गया तो उसको चलने में तकलीफ हो रही थी।

बेतिया से राजस्थान जा रही थी चुनाव स्पेशल ट्रेन जवान की मौत के बाद स्टेशन पर घंटों खड़ी रही
जवान की मौत के बाद नरकटियागंज स्टेशन पर चुनाव स्पेशल ट्रेन घंटों खड़ी रही है। इसकी जानकारी देते हुए नरकटियागंज डिप्टी स्टेशन अधीक्षक राजनंदन श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसएफ जवान की तबियत बिगड़ने पर आर्मी चुनाव स्पेशल ट्रेन नरकटियागंज के प्लेटफार्म नंबर-1 पर लगभग ढाई घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान सप्तक्रांति एक्सप्रेस को दो नंबर एवं सत्याग्रह एक्सप्रेस को तीन नंबर प्लेटफार्म से रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव कराने के बाद आर्मी चुनाव स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 00832 बेतिया से राजस्थान जा रही थी। जिसमें एक हजार 30 बीएसएफ के जवान सफर कर रहे थे।

जवान को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत रास्ते में ही हो चुकी थी। जांच के बाद जवान को मृत घोषित कर दिया गया है। जवान की मौत प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से हुई प्रतीत होती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पता चल सकेगा। जवान को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेजा गया है।
शिव कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल।

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