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स्वागत:प्रतिदिन बरौनी से वाया नरकटियागंज, बांद्रा तक परिचालन हुआ शुरू, यात्रियों को मिली सहुलियत

नरकटियागंज4 घंटे पहले
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  • बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के बरौनी से आने पर लोको पायलटों का रेलवे स्टेशन पर किया गया स्वागत

रेलवे जंक्शन पर बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचने पर रविवार को लोको पायलटों का भव्य स्वागत किया गया। बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के विस्तार रेलवे ने अब बरौनी जंकशन तक कर दिया है। बरौनी से परिचालन शुरू होने पर पहली बार बांद्रा ट्रेन नरकटियागंज पहुंची हुई थी। मुजफ्फरपुर एवं गोरखपुर से चलने वाली बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 30 जनवरी से बरौनी जंकशन से विस्तार कर दिया गया है। जिसको लेकर 31 जनवरी को बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन बरौनी से चलकर पहुंची हुई थी। पहले यह गाड़ी अलग-अलग नंबर से मुजफ्फरपुर व गोरखपुर से बांद्रा जाती थी। अब यह गाड़ी बरौनी से 09039 चल रही है। वहीं बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के नरकटियागंज स्टेशन पहुंचने पर रेलवे के अधिकारियों ने दोनों लोको पायलटों का माला पहनाकर तथा मिठाई खिला कर स्वागत किया।

नरकटियागंज के मुख्य क्रू लॉबी नियंत्रक उमेश कुमार ने बताया कि बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के आने पर लोको पायलट सुभाष चंद्र बोस एवं सहायक लोको पायलट दीपक कुमार का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि नरकटियागंज के दो पायलट अब नरकटियागंज से डायरेक्ट बरौनी जंक्शन तक बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करेंगे। रविवार को सुरक्षित परिचालन को लेकर लोको पायलट का स्वागत किया गया। इस दौरान विजय शर्मा, पिंटू कुमार, मोहम्मद इम्तियाज, बलराम प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, श्रीकांत वर्मा आदि उपस्थित थे। यह ट्रेन समस्तीपुर रात 10 बजे पहुंचेगी और बरौनी रात 11.20 बजे पहुंचगी।

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