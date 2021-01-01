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कार्रवाई:शराब तस्करी रोकने के लिए जीअारपी ने ट्रेनों में चलाया विशेष जांच अभियान

नरकटियागंज4 घंटे पहले
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  • मुजफ्फरपुर रेल डीएसपी ने रेल थानों का किया निरीक्षण, विदेशी शराब जब्त

नरकटियागंज रेल पुलिस विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में जांच अभियान चलाया। जांच बगहा अपराध नियंत्रण केंद्र पुलिस पदाधिकारी व नरकटियागंज रेल थाना के पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई किया है। इस संबंध में बताया जाता है कि रेल पुलिस आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जानेवाली डाउन 02558 सप्तक्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के दो बोगियों में अगल-अलग लावारिस शराब बरामद किया। दोनों शराब लावारिस हालत में उक्त बोगियों के शौचालय के समीप रखा गया था।

बरामद शराब 5 सौ एमएल का एमसी डोवेल्स का 6 बोतल विदेशी शराब था। वहीं शराब कारोबारी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गए। इस संबंध में रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि सभी बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब किस तस्कर द्वारा लाया जा रहा था। इसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। बता दें कि पुलिस ने नरकटियागंज स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्म, गोरखपुर की ओर से आनेवाली विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान आरपी गुप्ता, आफताब आलम, केके झा, शब्बीर खान समेत कई जवान आदि शामिल थे।
रेल डीएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का दिया निर्देश
मुजफ्फरपुर रेल डीएसपी ने नरकटियागंज रेल थाना एवं पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रेल थाना कार्यालय में पुलिस निरीक्षक व थानाध्यक्ष समेत पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया। इस दौरान रेल डीएसपी जीतेंद्र कुमार सिंह ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ठंड के समय अपराधिक घटनाएं काफी बढ़ जाती है। जिसपर अंकुश लगाने को लेकर रेल परिक्षेत्र में हाई अलर्ट है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रत्येक यात्रियों के समानों की जांच करें तथा चौकसी से ड्यूटी करें।

रेल डीएसपी ने कहा कि रेल थाना में लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में करें। रेल परिक्षेत्र के प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखें। रेल क्षेत्र में शराब, चोरी समेत कोई भी अपराधिक मामलों में लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में रेल डीएसपी ने कम्प्यूटर कक्ष, हाजत, सिरिसता समेत कार्यालय में रखे विभिन्न फाइलों का अवलोकन किया। इस अवसर पुलिस निरीक्षक अच्छेलाल सिंह यादव, रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार, एसआई आरपी गुप्ता, आफताब आलम, आमोद पासवान समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी व जवान मौजूद थे।

शिकारपुर पुलिस ने बाइक चालकों से वसूला जुर्माना

नरकटियागंज| शिकारपुर पुलिस ने वाहन चालकों से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया है। इसकी जानकारी देते हुए शिकारपुर थानाध्यक्ष केके गुप्ता ने बताया कि शिकारपुर थाना गेट के समीप मुख्य सड़क पर बैरियर लगाकर वाहन जांच अभियान चलाया गया है। वाहन जांच के दौरान लगभग दो दर्जन से अधिक बाइक को पकड़ा गया। सभी बाइक चालक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा थे। वहीं कुछ बाइक को ट्रिपल लोडिंग के आरोप में पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी बाइक चालकों से जुर्माना वसूल कर उन्हें हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वाहन जांच के दौरान ईट लदे एक ट्रैक्टर ट्राली को ओवर लोडिंग के आरोप में पकड़ा गया है। जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि वाहन जांच अभियान लगातार चलाया जाएगा।

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