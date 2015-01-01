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हादसा:पोल पर चढ़े मनेजर राम की करंट लगने से मौत

नरकटियागंजएक घंटा पहले
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  • पंजाब से कमाकर 1 दिन पहले ही घर लौटा था

नरकटियागंज के रमौली गांव में विद्युत पोल पर चढ़े एक व्यक्ति की करंट लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं मृतक का शव काफी देर तक विद्युत पोल पर आपूर्ति प्रवाहित होने के कारण हवा में झूलता रहा। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति को बंद किया। मृतक की पहचान रमौली गांव निवासी सुदन राम के 50 वर्षीय पुत्र मनेजर राम के रूप में की गई है।

घटना के संबंध में मृतक के पुत्र रामबाबू राम ने बताया कि उसके पिता घर का विद्युत आपूर्ति खराब होने के कारण बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वे तार जोड़ने के लिए एक पोल के ट्रांसफार्मर से खुद लाइट काट कर, दूसरे पोल पर चढ़ गए। पोल पर चढ़ने के बाद तार जोड़ने लगे। इसी क्रम में वे करंट के चपेट में आ गए। उसने बताया कि करंट लगने के बाद ट्रांसफार्मर के ऊपर हवा में शरीर काफी देर तक झुलता रहा। ग्रामीणों की मदद से नरकटियागंज विद्युत विभाग कार्यालय में फोन कर लाइट कटवाई गई तथा इसकी सूचना शिकारपुर पुलिस को भी दी गई थी।

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