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अमानवीय:बाइक के लिए विवाहिता को घर से निकाला

नरकटियागंज4 घंटे पहले
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शिकारपुर थाना के बरगजवा गांव निवासी संजू कुमारी ने शिकारपुर थाना में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में पीड़ित महिला ने बताया है कि उसकी शादी दो वर्ष पूर्व सहोदरा थाना के गेनहरिया गांव निवासी राजन कुमार से हुई है। शादी के एक वर्ष के बाद उसके पति एवं ससुराल के लोगों ने दहेज में एक बाइक की मांग की। जब बाइक देने से विवाहिता ने मना कर दिया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। उसके बाद विवाहिता अपने मायके बरगजवा गांव में रहने लगी। महिला ने घटना से संबंधित एक आवेदन 25 दिसंबर 2020 में महिला थाना बेतिया में दिया। 28 दिसंबर को उसका पति महिला थाना में पहुंच कर एक बांड बनाकर अपनी पत्नी को रखने की बात स्वीकार किया है। लेकिन फिर रखने से इंकार कर दिया है।

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