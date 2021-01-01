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खेलकूद:सीवान टीम को हराकर नरकटियागंज टाउन क्लब की टीम ने ट्रॉफी पर किया कब्जा

नरकटियागंज4 घंटे पहले
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सिवान में आयोजित एक दिवसीय महिला फुटबॉल मैच प्रतियोगिता में नरकटियागंज टाउन क्लब की टीम ने सिवान की टीम को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। इस तरह नरकटियागंज की टीम ने पूरे क्षेत्र में एक बार फिर से शहर का नाम रौशन किया है। रविवार को इसकी जानकारी देते हुए टाउन क्लब के सचिव सह खेल निदेशक सुनील वर्मा ने बताया कि पल्लवी वर्मा की कप्तानी में टाउन क्लब की महिला खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और कड़ी टक्कर में यह उपलब्धि हासिल की है। टीम की लक्की कुमारी को बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद, अवध किशोर सिन्हा, गुलरेज अख्तर, भोट चतुर्वेदी, भोला शर्मा ने बधाई दी है।

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