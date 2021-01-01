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गुहार:पीड़ित किसान ने एसडीएम से लगाई मदद की गुहार

नरकटियागंज4 घंटे पहले
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खेत आने जाने वाले रास्ते में गड्ढा खोदकर गन्ना नहीं ले जाने का दबाव बनाने व खेत में हीं गन्ना सूखने को लेकर पीड़ित द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से लगाई गुहार लगाई गई है। अनुमंडल क्षेत्र के घमौरा पंचायत अंतर्गत खड़वाटोला गांव निवासी सह किसान दशरथ कुशवाहा ने इस मामले पर एसडीएम का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए कहा है कि अन्य किसानों की तरह अपने खेत में भी गन्ना लगाया था। लेकिन गांव के हीं कुछ दबंगों द्वारा खेत आने जाने वाले रास्ते मे गड्ढा खोद दिया गया है और इस रास्ते गन्ना नहीं ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। चूंकि गांव के हीं एक अन्य भूमि पर कुछ लोगों से वाद विवाद चल रहा है। इस मामले में नरकटियागंज मुंसफ न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित है। अब ये लोग इस केस को उठाने की धमकी दे रहे हैं।

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