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विरोध:आमसभा का कोरम पूरा किए बगैर ही चयन पत्र देने को लेकर गोलबंद हुए वार्डवासी

नरकटियागंज4 घंटे पहले
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सेविका बहाली के लिए वार्डवासियों को आमसभा की सूचना दिए बगैर आनन फानन में गोपनीय ढंग से सेविका के चयन करने का एक मामला उजागर हुआ है। मामले में बरती गई अनियमितता को लेकर वार्डवासियों ने गोलबंद होकर वरीय पदाधिकारियों से इसकी शिकायत की है। यह मामला प्रखंड अंतर्गत बरवा बरौली पंचायत के वार्ड संख्या 7 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 140 पर सेविका बहाली का है। वार्डवासी गणेश साह, शाहीना खातून, मीना कुमारी, भरत साह, असलम अंसारी, उजाला खातून, मुस्तुफा, असलम अंसारी, संजय प्रसाद, उमेश बरनवाल, रेशमा खातून, मो.अब्बास अंसारी समेत दर्जनाधिक ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी को शिकायत करते हुए कहा है कि केंद्र संख्या 140 पर बहाली करने को लेकर पहले चोरी छिपे ढंग से एक हीं घर से दो आवेदन लिया गया।

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