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बाजारों में भीड़:नौतन में धनतेरस के दिन उमड़ी बाजारों में भीड़

नौतनएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि दीपावली के पूर्व धनतेरस पर खरीदारी करने की पूरानी प्रथा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि धन्वन्तरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथो में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वन्तरि चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परम्परा है। कहीं कहीं लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन (वस्तु) खरीदने से उसमें तेरह गुणा वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग-बगीचों में या खेतों में बोते हैं। इसी परंपरा के अनुसार गुरुवार को नौतन प्रखंड के विभिन्न चौक-चौराहों एवं बाजारों में स्थित बर्तन की दुकानों पर खरीदारी करते लोगों की बड़ी भीड़ देखी गई।

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