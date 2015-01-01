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हंगामा:ओटीपी गड़बड़ होने पर किसानों ने किया हंगामा

नौतन34 मिनट पहले
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सरकार के तरफ से किसानों के लिए आवंटित बीज का ओटीपी गड़बड़ होने पर किसानों ने गुरूवार को किसान भवन में किसानों ने बीएओ और कृषि सलाहकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया ।पिछले पंद्रह दिनों से किसानों को ओटीपी गड़बड़ होने से बीज नहीं मिल रहा है ।किसान दौड़ लगाने को मजबूर हैं ।प्रदर्शन का नेतृत्व झखरा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य अक्षय लाल चौधरी ने किया ।प्रदर्शन कर रहे किसान सुरेन्द्र सहनी, बलिराम यादव, शत्रुघ्न प्रसाद, ओमराज, गणेश सिंह, मनु सहनी, जनक साह, भोला साह आदि ने कहा कि ओटीपी गड़बड़ होने से किसानों को बीज नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण करा कर किसान बीज के लिए दौड़ रहे हैं। बीएओ मनोरंजन प्रसाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कृषि सलाहकार के व्यस्तता के कारण वितरण में थोड़ी परेशानी हो रही है। कृषि सलाहकार को किसान भवन में रह कर वितरण कराने का निर्देश दिया गया है ।

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