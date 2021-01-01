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अनशन:8 सूत्री मांगों को ले धरना पर बैठे किसानों ने पांचवें दिन शुरू किया आमरण अनशन

नौतन4 घंटे पहले
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  • किसानों के लाखों रुपए बकाये का भुगतान नहीं कर रहा है मझौलिया सुगर मिल

8 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिनों से धरना पर बैठे किसानों ने बुधवार से उसे आमरण अनशन का रूप दे दिया है। बुधवार को किसानों ने कोतराहा चौक पर आमरण अनशन की शुरूआत कर दी है। जानकारी भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नंदकिशोर पांडेय बिकल ने दी। बताया कि किसानों के आठ सूत्री समस्या को लेकर अनिश्चित काल के लिए कोतराहा चौक पर धरना शुरू किया था।धरने के बीच एक बार बीडीओ पहुंचकर वार्ता की।पदाधिकारी से बातचीत के दौरान मांगो के बारे मे बताया गया।  लेकिन अब तक इस मामले प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। मांगों को पुरा नही करने के बाद किसानों ने अब धरना को आमरण अनशन मे तब्दील कर अनिश्चित काल के लिए बैठ गये है। संघ के लालबाबू यादव ने कहा कि पीएम आवास के लाभुकों से अवैध वसूली की जा रही है। सुगर मिल मझौलिया के द्वारा किसानों के लाखों रुपये बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन के तरफ से आजतक कोई राहत सामग्री व मुआवजे का लाभ नहीं दिया गया है। वहीं परमा यादव ने कहा कि किसान कर्ज तले दबे हुए हैं ।सरकार जब तक किसानों का कर्ज माफ नही करेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। मौके सुगान्ती देवी, उमेश साह शिव मांझी, राजेन्द्र चौबे, वकील यादव, महबूब आलम, जगन्नाथ साह, शिवनाथ यादव, यादोलाल साह आदि मौजूद रहे।

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