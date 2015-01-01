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कार्रवाई:बोलेरो लूट के प्रयास के मामले में एफआईआर

नौतन2 दिन पहले
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नौतन के चफवां में बोलेरो लूटने के प्रयास में पकड़े गए तीन अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया। जगदीशपुर गांव निवासी नितिन कुमार सिंह की बोलेरो गाड़ी शादी समारोह में शामिल होने के लिए ड्राइवर लेकर चफवां गांव जा रहा था। चफवां गांव से पहले ही सिसवां-तिलमापुर मुख्य मार्ग पर तीन बाइक पर सवार छह लुटेरों ने नितिन कुमार सिंह के बोलेरो को रोककर छीनने का प्रयास करने लगे। ड्राइवर से नोकझोंक और शोरगुल सुनकर गांव ग्रामीणों ने लुटेरों को घेर कर मारपीट करने लगे।

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