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दबंगई:चोरी करने से रोका तो महिला को धमकी

नौतनएक घंटा पहले
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पचलखी में खेत से धान की फसल चोरी करने के मामले में पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जयप्रकाश पाठक की पत्नी शीला पाठक ने पुलिस काे बताया है कि सोमवार की शाम गांव के ही दर्जन भर लोगों ने उनकी धान की फसल चोरी कर लेकर जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर जब वह खेत पहुंची तो खेत से लगभग 200 बोझा धान की फसल चोरी हाे चुकी थी। इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

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