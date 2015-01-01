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मामा ने किया अगवा?:12 वर्ष की छात्रा का अपहरण, पुलिस ने रेडलाइट एरिया से नर्तकी काे उठाया, पूछताछ में मामा पर शक

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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छात्रा की मां का कहना है कि एक नवंबर काे वह लापता हुई थी। इस दिन दाेपहर एक बजे आराेपी नर्तकी के डेरा पर गई थी।
  • पूर्णिया निवासी छात्रा की मां का रो-रोकर बुरा हाल, अपहृत बेटी काे सीतामढ़ी के खजूरबन्नी में बेचे जाने की जताई आशंका

चतुर्भुज स्थान इलाके से लापता हुई 12 वर्षीय छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने गुरुवार की सुबह एक नर्तकी काे रेडलाइट एरिया से उठाया है। सिटी एसपी राजेश कुमार व नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने उससे गहन पूछताछ की है। छात्रा की मां सीतामढ़ी के रेडलाइट एरिया खजूरबन्नी में बेटी काे बेचे जाने की आशंका जताते हुए अधिकारियाें के सामने राेती रही।

छात्रा मूल रूप से पूर्णिया की निवासी है। वह चतुर्भुज स्थान इलाके में मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक नवंबर काे महाराजी पाेखर माेहल्ले में ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी लेकिन लाैट कर नहीं आई। मां ने अपहरण की धाराओं में नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि नर्तकी काे कांड में छात्रा की मां ने नामजद आराेपी बनाया है।

अक्सर छात्रा मामा के घर से उक्त महिला के पास पहुंच जाती थी। अंतिम बार भी नर्तकी के साथ ही छात्रा देखी गई थी। इधर, नर्तकी ने पुलिस काे बताया है कि छात्रा उसके पास आती थी लेकिन जिस दिन वह गायब हुई उस दिन उसके पास नहीं आई थी। नर्तकी ने छात्रा के मामा पर शक जताते हुए पुलिस काे बताया है कि उससे पूछताछ में कुछ सुराग मिल सकता है। नगर डीएसपी ने बताया कि छात्रा के पर्स से एक पर्ची पर लिखा हुआ माेबाइल नंबर मिला है। इस नंबर काे लाेकेशन लिया जा रहा है। हालांकि माेबाइल नंबर बंद रहने के कारण लाेकेशन नहीं मिल रहा है।

गायब हाेने के दिन उस छात्रा ने नर्तकी के यहां बनाया था खाना
छात्रा की मां का कहना है कि एक नवंबर काे वह लापता हुई थी। इस दिन दाेपहर एक बजे आराेपी नर्तकी के डेरा पर गई थी। उसके आवास पर खाना भी बनाई थी। नगर थानेदार ओमप्रकाश ने बताया कि पूछताछ में नर्तकी का कहना है कि खाना बनाने के दाैरान उसके हाथ में चाेट था। पूछने पर छात्रा बताई थी कि उसके मामा ने मारा है। खाना बनाने के बाद वह अपने मामा के घर लाैट गई थी।

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