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संकट:बोचहां में 2 रुपए किलो बिकी फूलगोभी तो निराश किसान ने ट्रैक्टर चला कर नष्ट की फसल

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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फूलगोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला कर नष्ट करता किसान।
  • फसल तैयार करने में 30 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा खर्च, 8 बीघा में की थी खेती

शहर के बाजारों में फूलगोभी 10 से 15 रुपए तक बिक रही है। इससे अलग सर्फुद्दीनपुर स्थित एतवारपुर जैती नई सब्जी मंडी में गोभी थोक भाव में 2 रुपए किलो बिकने से किसान निराश हैं। सर्फुद्दीनपुर गांव के किसान मनोज चौधरी ने गुरुवार को अपनी 8 बीघा गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दी। बताया कि बड़ी मेहनत से अपने खेत में करीब 8 बीघा गोभी की फसल उगाई।

पिछले कई दिनों से मंडी में गोभी लेकर जाते हैं, सुबह से शाम हो जाता हैं, लेकिन उपज के हिसाब से मंडी में कीमत नहीं मिल पाने के कारण मजबूरन 2 रुपए किलो गोभी बेचनी पड़ती थी। फसल तैयार करने के लिए 30 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा खर्च आता है। 8 बीघा खेती से करीब साढ़े चार लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इधर, खेत में ट्रैक्टर चलता देख आसपास के गरीब परिवार के लोग अपने-अपने घरों में गोभी उठा कर ले गए।

किसान ने कहा- कर्ज लेकर की थी खेती, अब महाजनों को चुकाने की चिंता सताए जा रही
एनएच 57 के सटे एतवारपुर जैती नई सब्जी मंडी में दूरदराज से सब्जी खरीदारी के लिए व्यापारी आते हैं। आसपास के किसान अलस्सुबह ही अपने खेतों से ताजी सब्जी तोड़कर मंडी में लाते हैं और व्यापारी मालवाहक टेंपो एवं ट्रक से दूसरे राज्यों में सब्जी ले जाते हैं। फिलहाल फूल गोभी की कीमत नहीं मिलने से किसान काफी निराश हैं। उन्हें अब एक ही चिंता सताए जा रही है कि कर्ज लेकर खेत की थी। अब महाजनों को कैसे चुकता करेंगे।

किसानों को अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से बचना चाहिए

जामिन मठिया पंचायत के मोरसंड विद्यालय व टेंगरारी पंचायत के पंचायत भवन में गुरुवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। आत्मा के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि किसानों को अत्यधिक रासायनिक उर्वरक से बचना चाहिए। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही लोगों की सेहत पर भी कुप्रभाव पड़ता है। मौके पर कृषि समन्वयक संतोष कुमार, ब्रजकिशोर सिंह, किसान सलाहकार मनोज कुमार, टेंगरारी पंचायत के कृषि समन्वयक प्रियदर्शी, मनीष कुमार, उमेश गुप्ता आदि थे।
फसलों के उन्नत बीज व उत्पादन की नई तकनीक के बारे में बताया: मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत के बसुआ गांव में किसानों के बीच विभिन्न प्रकार की फसलों के उन्नत बीज व उत्पादन की नई तकनीक के बारे में किसान चौपाल के माध्यम से जानकारी दी गई। कृषि समन्वयक विनोद कुमार ने खेतीबारी से संबंधित जानकारी के लिए मार्गदर्शिका का वितरण कुछ किसानों के बीच किया। मौके पर उदय चंद्र टाकुर, रामप्रकाश ठाकुर, अरुण ठाकुर, राघवेन्द्र ठाकुर आदि थे।

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