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  • 3.32% Turnout From Last Assembly Election And 0.48% Less Than Lok Sabha Elections; Maximum 22% Voting Between 11 Am And 1 Am

कोरोना या बेरुखी:पिछले विधानसभा चुनाव से 3.32% व लोकसभा चुनाव से 0.48% कम मतदान; सुबह 11 से 1 बजे के बीच सर्वाधिक 22% वोटिंग

मुजफ्फरपुर4 मिनट पहले
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औराई विस क्षेत्र अंतर्गत माेहनपुर गांव निवासी 105 वर्षीय जुबैदा खातून स्वयं तो बूथ तक नहीं पहुंच सकती थीं। लेकिन, लोकतंत्र के प्रति जज्बा ऐसा कि बेटे की गोद में इस तरह बूथ तक गईं।

बिहार विधानसभा के तीसरे व अंतिम चरण में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में दिन के 11 बजे से दोपहर एक बजे तक मतदाताओं ने जमकर वोट डाले। जबकि, सूरज ढलने के साथ ही मतदान की रफ्तार कम हाेती गई। सुबह 7 से 9 बजे के बीच कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी के बीच सिर्फ 7.25 फ़ीसदी वाेट पड़े।

9 से 11 बजे के बीच करीब 12 प्रतिशत, 11 से 1 बजे करीब 22, एक से 3 के बीच 8.22 प्रतिशत, 3 से 5 के बीच 6.11 व 5 से 6 के बीच 6.06 प्रतिशत मतदान हुआ। बोचहां विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 61.8% तो मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 51.14% मतदान हुआ। कुल मिलाकर मतदाताओं ने कोरोना को मात देते हुए करीब-करीब पिछले चुनाव के समान ही वाेट डाले। खासकर महिलाएं ताे सुबह-सुबह मतदान केंद्रों पर जाकर कतार में लग गईं। 2015 के विस चुनाव में 61.07% मतदान हुआ था, इस बार उससे 3.32% कम 57.75% वाेट पड़े। यह लोकसभा चुनाव 2019 में हुए 58.23 प्रतिशत मतदान से सिर्फ 0.48 प्रतिशत कम रहा।

108 वर्षीय अमीना के हाथ भले कांप रहे थे, पर लोकतंत्र के प्रति उत्साह कम नहीं

औराई विधानसभा की बसघट्टा पंचायत के मोहनपुर गांव में 108 वर्षीय अमीना खातून ने अपने कांपते हुए हाथों से मतदान किया। कहा कि मतदान का उत्साह ही उन्हें चचरी पुल से होते हुए बूथ तक ले आया। तबीयत खराब रहने के बावजूद उनके पोतों व अन्य परिजनों ने घर से एक किमी से अधिक दूरी तय कर उन्हें खाट पर बैठा कर मतदान केंद्र तक लाया। बताया कि प्रथम चुनाव से ही वह वोटिंग कर रही हैं। जब तक सांस है, तब तक वोटिंग करूंगी। लोकतंत्र के इस पर्व में सबको भागीदारी निभानी चाहिए।
चौथी पीढ़ी संग वोट को पहुंचीं 105 वर्षीय जुबैदा

मोहनपुर गांव के ही बूथ संख्या 284 पर 105 वर्षीय जुबैदा खातून ने घर से 200 मीटर दूर स्थित बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। चलने-फिरने में परेशानी होने पर बड़े बेटे मो. अंजार और छोटे बेटे मो. अनवारूल ने गोद में उठा कर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। जुबैदा की नातिनों के बेटे-बेटियों ने भी अलग-अलग बूथों पर मतदान किया। इस तरह उन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद कहा कि अपना फर्ज निभाया है। वे प्रथम चुनाव से ही मतदान करती आ रही हैं।

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