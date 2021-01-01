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एक सत्याग्रह ऐसा भी:मुंबई से बापू का अस्थि कलश लाने को अधिवक्ता ने गांधी के रूप में निकाली अपनी शव यात्रा

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • पांच किलोमीटर की दूरी तय कर ढाई घंटे में मुक्ति रथ से श्मशान घाट तक पहुंचे एडवोकेट अशोक भारती

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अगले दिन रविवार काे खादी भंडार परिसर से बापू की अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें वास्तविक मुक्ति रथ में बापू का पार्थिव शरीर रखा था। सफेद वस्त्र में लपेटे पार्थिव शरीर के ऊपर लाेग फूल चढ़ा रहे थे। मुक्ति रथ काे गेंदा फूलाें की माला से सजाया गया था। दरअसल रथ में बापू का पार्थिव शरीर जीवंत अधिवक्ता अशोक भारती का था।

श्री भारती करीब 5 किलोमीटर की अंतिम यात्रा में ढाई घंटे के आसपास शव की तरह लेटे रहे। यात्रा खादी भंडार से हाथी चाैक के पास स्वतंत्रता सेनानी ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक समिति पहुंची। इन्हीं ध्वजा प्रसाद साहू के यहां महात्मा गांधी चंपारण जाने के दाैरान ठहरे थे। उनके पाेते संजीव साहू ने श्रद्धांजलि दी। फिर गुरुद्वारा समन्वय समिति बिहार के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह गंभीर के नेतृत्व में सिख समाज के लाेगाें ने फूल चढ़ाए।

यात्रा प्रस्तावित गांधी संग्रहालय (गया बाबू के आवास) पर पहुंची। वहां नागरिक मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुष्प चढ़ाए। एलएस काॅलेज में प्राचार्य ओमप्रकाश राय व डाॅ. हरेंद्र कुमार ने माल्यार्पण किया। मुक्ति रथ का मोतीझील शफी दाउदी मार्केट में प्राे. अल्तमश दाउदी, डाॅ. हमिदी व इकबाल माे. शमी ने स्वागत किया। नवयुवक समिति ट्रस्ट हाेते हुए यात्रा सिकंदपुर स्थित बापू सत्याग्रह घाट पहुंची। वहां मुक्तिधाम के संयोजक डाॅ. रमेश कुमार केजरीवाल ने श्रद्धांजलि दी।

अंतिम यात्रा का यह है मकसद
मुंबई में बापू का अस्थि कलश रखा है। एडवोकेट अशोक भारती गांधीवादी हैं। वह मुंबई से अस्थि कलश लाकर शहर के सिकंदरपुर बापू सत्याग्रह घाट पर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए अंतिम यात्रा में जगह-जगह शहरवासियों ने फूल माला और पुष्प चढ़ा कर इसका स्वागत किया।

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