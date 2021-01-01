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सदर अस्पताल:वरिष्ठ नागरिकों का विशेष वार्ड बन गया एईएस वार्ड, अब उनके इलाज में परेशानी

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिल रही समुचित सुविधा

सदर अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकाें के लिए 8 बेड का विशेष वार्ड अब एईएस वार्ड बन चुका है। इससे वरिष्ठ नागरिकाें काे इलाज में समुचित सुविधा नहीं मिल पा रही। वहीं, ओपीडी में भी 60 से अधिक उम्र के नागरिकाें के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। बुधवार काे अखाड़ाघाट के अमरेश सिंह ने इसकी शिकायत डीएम से की।

उन्हाेंने कहा, सदर अस्पताल में वे इलाज के लिए गए थे, लेकिन करीब एक घंटे रजिस्ट्रेशन काउंटर, 1.10 मिनट काेराेना जांच में और 50 मिनट ओपीडी में लाइन में लगने के बाद उनका इलाज हुआ। तीनाें स्थान पर करीब तीन घंटे खड़े हाेने के कारण उनकी तबीयत और खराब हाे गई।

बता दें कि सदर अस्पताल के आउटडाेर में वरिष्ठ नागरिकाें के लिए अलग से व्यवस्था करने व इनडाेर में 8 बेड बनाने का भी निर्देश दिया है। करीब ढाई लाख की लागत से 8 बेड का इंडाेर वार्ड बना भी था, लेकिन इसे एईएस वार्ड बना दिया गया। इससे वरिष्ठ नागरिकाें काे असुविधा हाेती है।

अब प्रशांत में भी हाेगा पूर्व सैनिकों का इलाज

उत्तर बिहार के पूर्व सैनिकों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर के प्रशान्त हॉस्पिटल को ईसीएचएस से सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इससे इस क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट सुविधा के लिए पटना आने-जाने की परेशानी से बहुत हद तक राहत मिलेगी। पूर्व से मां जानकी हॉस्पिटल सूचीबद्ध है। रक्षा मंत्रालय के इस आदेश का पूर्व सैनिकों ने स्वागत किया है।

पूर्व सैनिक संघ के संरक्षक मेजर जेनरल एके सिन्हा (सेवानिवृत्त) ने बताया कि पॉली क्लीनिक से जुड़े पूर्व सैनिकों को अब स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बार-बार पटना नहीं जाना होगा। पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष रामप्रवेश सिंह, संघ संयोजक मनोज सिंह, जिला सचिव वीरेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष नंदकिशोर ठाकुर ने रक्षा मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है।

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