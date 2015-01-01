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चुनाव व्यवस्था:रामबाग संस्कृत कॉलेज मतदान केंद्र पर थानेदार ने मीडियाकर्मियाें को रोका, टाउन डीएसपी ने की पूछताछ

मुजफ्फरपुर22 मिनट पहले
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डीएम के निर्देश पर जांच करने पहुंचे टाउन डीएसपी।

मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित रामबाग संस्कृत कॉलेज मतदान केंद्र पर चुनाव कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को रोकने से विवाद हो गया। जिला प्रशासन तक मामला पहुंचने के बाद डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। डीएम के निर्देश पर टाउन डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों और मिठनपुरा थानेदार से पूछताछ की।

मीडियाकर्मियों ने बताया, मुख्य गेट पर पर्ची वितरण को लेकर विवाद की सूचना पर जब वह मतदान केंद्र पहुंचे तो कॉलेज कैंपस में प्रवेश करने से थानेदार ने रोक दिया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया कर्मियों को जारी पास पर भी थानेदार ने आपत्ति जताई। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने डीएम से इसकी शिकायत की।

मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने कहा, उन्हाेंने मतदान केंद्र के अंदर जाने से राेका। उनकी मंशा गलत नहीं थी। जांच करने पहुंचे टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान ने कहा, गलतफहमी की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। संस्कृत कॉलेज मतदान केंद्र पर विवाद की सूचना पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी सुरेश शर्मा भी मतदान केंद्र पर पहुंचे। मीडियाकर्मियों से भी उन्होंने जानकारी ली।

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