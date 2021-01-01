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एसओपी में शामिल:बायोप्सी टेस्ट में एईएस मरीजों की माइट्राेकांड्रिया डैमेज हाेने की पुष्टि

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • 6 वर्ष तक के बच्चाें में ग्लूकाेज की मात्रा बढ़ाने को दिया जाएगा कॉकटेल

वर्ष 2019 में एईएस से पीड़ित बच्चाें के बायोप्सी टेस्ट में उनकी माइट्राेकांड्रिया डैमेज हाेने से ग्लूकाेज लेवल कम हाेने की बात सामने आई है। जिसके बाद अब जिले के 6 वर्ष तक उम्र के बच्चाें काे यूनिसेफ ने एईएस काॅकटेल देने की अनुशंसा की है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसे स्वीकार करते हुए इस वर्ष के एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्राेसिजियाेर में इसे शामिल कर लिया है। काॅकटेल की खरीद राज्य स्वास्थ्य समिति करेगी। इसकाे लेकर प्रभारी सिविल सर्जन ने 6 वर्ष तक उम्र के बच्चाें की सूची मांगी है। बच्चाें की सूची को मुख्यालय भेजा जाएगा। अप्रैल से जून तक एईएस काॅकटेल का वितरण बच्चाें में किया जाएगा।

एसकेएमसीएच के उपाधीक्षक व शिशु राेग विभागाध्यक्ष डाॅ. गाेपाल शंकर सहनी ने बताया कि यूनिसेफ की तरफ से वर्ष 2019 में एईएस पीड़ित 5 बच्चाें के शरीर से सेल्स का सैंपल लेकर जांच के लिए बेंगलुरु भेजा गया था। जांच में पाया गया है कि एईएस पीड़ित हाेने पर बच्चाें के शरीर के सेल्स के अंदर की माइट्राेकांड्रिया डैमेज हाे जाती है। जिससे ग्लूकाेज का लेवल कम होने लगता है। इससे पीड़ित बच्चे की स्थिति गंभीर हाे जाती है। ऐसे में इसे पूरा करने के लिए यूनिसेफ ने एसओपी में इस वर्ष एईएस काॅकटेल काे शामिल करने की अनुशंसा की है। जिसे सरकार ने मान लिया है।

अप्रैल से जून तक सभी स्वस्थ बच्चाें के बीच एईएस के काॅकटेल का हाेगा वितरण
डाॅ. सहनी ने बताया कि बच्चाें में सेल्स काे डैमेज हाेने से बचाने के लिए काॅकटेल का वितरण किया जाएगा। कॉकटेल में माइक्राेन्यूटेंट, जिंक, मैग्नीशियम, कार्निटिन, विटामिन, ए, बी, सी व 6 शामिल है। अप्रैल से जून तक सभी स्वस्थ बच्चाें काे यह दवा खिलाई जाएगी। बताया कि इस वर्ष एसओपी की दाे हजार प्रतियों की छपाई दिल्ली में यूनिसेफ की ओर से कराई जा रही है।

^डाॅ.गोपाल शंकर सहनी ने एईएस की पहली समन्वय समिति में काॅकटेल की जानकारी दी थी। इसके बाद 6 वर्ष तक उम्र के बच्चाें की सूची तैयार की जा रही है। इसे मुख्यालय काे भेजी जाएगी। कॉकटेल आने पर बच्चाें में आंगनबाड़ी के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- डाॅ. विनय कुमार शर्मा, प्रभारी सिविल सर्जन

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