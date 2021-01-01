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कैंप लगेगा:15 से सभी वार्ड में स्व कर के लिए लगेगा कैंप, अब तक 6 हजार ने भरे फाॅर्म

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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शहर में नए मकान बनाने व मकान विस्तारित करने वाले मकान मालिकों में स्व कर फॉर्म भरने के लिए जागरूकता आई है। 15 फरवरी से नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी वार्ड में कैंप लगाकर स्व कर फार्म भरवाने का निर्देश दिया। एक माह में 6 हजार होल्डिंग संख्या बढ़ गई है। 31 दिसंबर तक नगर निगम क्षेत्र में 47 हजार 731 होल्डिंग थे।

निगम की ओर से जनवरी में माह में आयोजित सेल्फ असेसमेंट कैंप के तहत पांच हजार 974 होल्डिंग संख्या बढ़ गई है। अब नगर निगम में होल्डिंग संख्या बढ़कर 53 हजार 711 हो गई है। नगर निगम की ओर से बुधवार को वार्डवार होल्डिंग संख्या जारी की गई।

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया, निगम कार्यालय में सेल्फ असेसमेंट कैंप चल रहा है। एक माह तक चले कैंप में छह हजार होल्डिंग बढ़े हैं। कुल दस प्रतिशत होल्डिंग बढ़ी है। इसे और अधिक बढ़ाने के लिए 15 फरवरी से वार्डवार कैंप लगाए जाएंगे।

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