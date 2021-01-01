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निर्देश:आशा के चयन काे लेकर सिविल सर्जन ने की बैठक

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • चयन प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश

शहरी क्षेत्र में लंबे से आशा का चयन नहीं हाेने पर डीएम की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय हाे गया है। इसे लेकर शहरी क्षेत्र के चार पीएचसी के हेल्थ मैनेजर व बीसीएम काे चयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। बुधवार काे प्रभारी सीएस डाॅ. विनय कुमार शर्मा ने डीएचएस में बैठक कर कहा, एक सप्ताह के अंदर चयन के लिए प्रक्रिया हर हाल में शुरू करें। सीएस ने डीसीएम राजकिरण काे महापाैर और नगर आयुक्त काे पत्र लिखकर चयन के लिए आमसभा की तिथि निकालने के लिए अनुराेध करने का निर्देश दिया। बता दें कि दैनिक भास्कर ने बुधवार के अंक में शहरी क्षेत्र में आशा का चयन 6 साल से लंबित रहने के कारण याेजनाओं का लाभ लाेगाें काे नहीं मिलने की खबर काे प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद सीएस ने बुधवार काे बैठक कर चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

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