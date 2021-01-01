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रेलवे पर अनदेखी करने का आरोप:मुजफ्फरपुर के क्रू काे मालगाड़ी देने की साजिश, लाेकाे पायलट ने किया विराेध

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • कहा- मुजफ्फरपुर के क्रू को बरौनी तक भेजा जाए

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रविवार को मुजफ्फरपुर क्रू लॉबी के समक्ष बैठक की। इसकी अध्यक्षता बिरझन चौधरी ने की। इस दाैरान सोनपुर मंडल में कोचिंग गाड़ियों में लॉबी वाइज बंटवारे में मुजफ्फरपुर लॉबी की अनदेखी की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाया गया।

कहा गया कि यहां से चलने वाली अधिकतर मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे मंडल के लोको पायलट को बुक किया जाता है। इससे मुजफ्फरपुर लॉबी के अधिकतर लोको पायलट मालगाड़ी चलाने काे विवश हैं। अभी बरौनी तक विस्तारित अवध एक्सप्रेस में एक ही क्रू काे नरकटियागंज से बरौनी तक कार्य करना था।

लेकिन, उसे मुजफ्फरपुर में क्रू की बदल कर नरकटियागंज लॉबी के ही दूसरे क्रू को बरौनी भेजा गया। एसोसिएशन ने मांग की है कि जब क्रू चेंज करवाना ही है, तो मुजफ्फरपुर के क्रू को बरौनी तक भेजा जाए। मौके पर झुन्नू कुमार, विद्यासागर, चंदन कुमार, प्रेमजीत कुमार, केशव कुमार, नंदलाल साह, अशोक कुमार, डीके सिंहा, अनिल कुमार, प्रिंस राठौर, रोहित कुमार आदि उपस्थित थे।

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