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पहल:एसकेएमसीएच कैंसर हाॅस्पिटल के मरीजों की रेडियाेथेरेपी को डीएमसीएच का लेना हाेगा सहारा

मुजफ्फरपुर2 घंटे पहले
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  • परिसर स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर हाॅस्पिटल के प्रभारी ने सांसद से डीएमसीएच में रेडियाेथेरेपी के लिए उपकरण लगवाने में पहल करने का किया अनुराेध

एसकेएमसीएच में 4 फरवरी से खुल रहे कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रेडियाेथैरेपी के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) के भरोसे रहना होगा। कैंसर हाॅस्पिटल यहां के मरीजाें की रेडियोथैरेपी डीएमसीएच में कराएगा।

डीएमसीएच में रेडियाेथैरेपी के लिए मशीन व बंकर बनकर तैयार है। लेकिन 3.5 कराेड़ का एक महत्वपूर्ण उपकरण नहीं लगा है। यह मशीन लग जाने से मरीजाें काे रेडियोथैरेपी के लिए दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। इसे लगवाने के लिए रविवार काे सांसद अजय निषाद से कैंसर अस्पताल के प्रभारी ने की। उन्हाेेंने कहा कि डीएमसीएच में रेडियाेथैरेपी के लिए दाे चिकित्सक भी प्रतिनियुक्त हैं।

सुपर स्पेशिएलिटी में 4 से भर्ती होने लगेंगे मरीज
रविवार काे सांसद अजय निषाद ने एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशिएलिटी, कैंसर अस्पताल और एसकेएमसीएच में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। कहा कि वे शीघ्र ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्द्धन व स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिल कर इसके शुभारंभ को कहेंगे। एसकेएमसीएच में निर्माणाधीन सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा।

अस्पताल के लिए आवश्यक सभी उपकरण उपलब्ध कराया जा चुका है। भवन निर्माण का काम अंतिम चरण में है। सांसद ने कहा कि कैंसर मरीजों का इलाज शुरू है। चार फरवरी से यहां पर मरीज भर्ती होने लगेंगे। उन्हाेंने एईएस के लिए बने पीकू वार्ड के बारे में भी जानकारी ली। मौके पर प्राचार्य डॉ. विकास कुमार, अधीक्षक डॉ. बीएस झा, कैंसर रिसर्च सेंटर के नोडल पदाधिकारी डॉ. रविकांत सिंह भी थे।

एसकेएमसीएच में बनेगा 400 बेड का गेस्ट हाउस
एसकेएमसीएच में मरीज संग आनेवाले परिजनों को अब रात्रि विश्राम में परेशानी नहीं होगी। पावरग्रिड व एनटीपीसी ने सीएसआर फंड से 18 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इससे इस परिसर में 400 बेड का गेस्ट हाउस बनेगा। गेस्ट हाउस में 50 कमरे के भवन का निर्माण होगा। जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

अस्पताल के इंडोर वार्ड के पीछे इसका निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा। प्राचार्य डॉ. विकास कुमार और अधीक्षक डॉ. बाबू साहेब झा ने रविवार काे अस्पताल प्रबंधक संजय कुमार साह के साथ स्थल का चयन किया। गेस्ट हाउस में रहने के लिए रूम का किराया एसकेएमसीएच प्रशासन तय करेगा।

इसी से गेस्ट हाउस का मेंटेनेंस किया जाएगा। बताया दें कि प्रत्येक अस्पताल में आने वाले मरीजाें के साथ परिजनाें काे ठहरने में हाेने वाली परेशानियाें काे दूर करने के लिए विभिन्न काॅरपाेरेट कंपनियाें के सीएसआर फंड से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है।

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