पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विधान पार्षद चुनाव:तिरहुत शिक्षक सीट से डाॅ. संजय सिंह जीते, स्नातक से देवेश जीत के करीब

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • डाॅ. संजय सिंह काे 3324, भूषण झा दूसरे एवं नरेन्द्र सिंह तीसरे स्थान पर

बिहार विधान चुनाव के बाद गुरुवार काे विधान पार्षद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के परिणाम भी आने लगे हैं। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय काम्युनिस्ट पार्टी समर्थित उम्मीवार डाॅ. संजय कुमार सिंह लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं। वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर जीत के जादुई आंकड़ा 18400 से 1773 वाेट पीछे थे। उन्हें समाचार लिखे जाने तक 16627 वाेट मिले थे।

वहीं, 9427 मत के साथ मनीष माेहन दूसरे और 4892 वाेट के साथ प्रणय कुमार तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि, इसकी औपचारिक घाेषणा मतगणना खत्म हाेने के बाद ही हाेगी। शिक्षकाें ने एक बार फिर शिक्षक नेता डाॅ. संजय कुमार सिंह पर भराेसा जताया है। उन्हें जीत के लिए 3114 मत चाहिए थे। इस जादुई आंकड़े काे उन्हाेंने दूसरी वरीयता का मत हासिल कर प्राप्त कर लिया।

उन्हें कुल 3324 मत प्राप्त हुए जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वी भूषण झा काे 2015 एवं डाॅ. नरेन्द्र प्रसाद सिंह काे 1404 वाेट मिले। पिछले चुनाव में उन्हाेंने भाजपा के डाॅ. नरेंद्र सिंह काे हराया था। इस बार दूसरे स्थान पर भूषण झा रहे। डाॅ. नरेन्द्र सिंह इस बार तीसरे नंबर पर खिसक गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें