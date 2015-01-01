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कार्रवाई:इस्लामपुर और जवाहरलाल रोड में अतिक्रमण हटाया, निगम ने अतिक्रमणकारियों से 11,900 रुपए वसूले

मुजफ्फरपुर4 घंटे पहले
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जिला प्रशासन व नगर निगम की ओर से गुरुवार को अलग-अलग अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम ने जवाहरलाल रोड व इस्लामपुर में अतिक्रमण हटाया। इस दौरान 11,900 रुपए आन स्पॉट जुर्माना भी वसूला। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद व सिटी मैनेजर ओमप्रकाश के नेतृत्व में निगम टीम ने सरैयागंज टावर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस्लामपुर रोड में कई जगह सड़क पर बनाई गई सीढ़ी को तोड़ दिया।

जवाहरलाल रोड में तीन स्थानों पर सड़क पर बनाई गई सीढ़ी को निगम टीम ने तोड़ा। इस्लामपुर में कई जगहों पर निगमकर्मियों से अतिक्रमणकारियों की तीखी बहस हुई। दूसरी ओर, हाईवे पर एसडीओ पूर्वी डॉ. कुंदन कुमार व टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान की देख-रेख में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 10 ट्रक व दो छोटी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जिला परिवहन अधिकारी ने लॉक कर दिया। भगवानपुर से लेकर गोबरसही तक हाईवे का पश्चिमी लेन खाली करा दिया गया।

इस दौरान कई जगह मापी भी एनएचएआई द्वारा की गई। टीम अमीन को साथ लेकर निकली थी। दो जगह सीढ़ी को तोड़ा गया। मार्बल व बालू-सीमेंट बेच रहे दुकानदारों को साफ तौर पर एसडीओ ने कहा कि सरकारी जमीन का इस्तेमाल करने के एवज में प्रचलित बाजार दर से रेंट देना होगा। जिला प्रशासन इन दुकानदारों को नोटिस जारी करेगा। अभियान में एनएचएआई के मेंटेनेंस मैनेजर कमल कुमार लाभ भी शामिल थे।

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